Thị trường bánh Trung Thu Hà Nội nhiều mẫu lạ, đón khách sớm

14/08/2023 8:00 AM (GMT+7)

Khoảng gần hai tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, thế nhưng tại Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện những quầy hàng bán bánh dẻo, bánh nướng từ nhiều thương hiệu. Người dân Thủ đô cũng vì thế mà có cơ hội được thưởng thức bánh sớm hơn.

Mở quầy bán sớm, giá tăng nhẹ

Những ngày này, ghi nhận tại một số tuyến phố Bà Triệu, Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), Thụy Khuê (quận Tây Hồ), Trần Thái Tông (Cầu Giấy)… đã có một số kiot bán bánh Trung Thu xuất hiện sớm với các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị, Maison…

Tranh thủ lựa chọn những hộp bánh sớm để thắp hương ngày đầu tháng Bảy âm lịch sắp tới, anh Hoàng Long (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Các nhãn hàng năm nay mở sớm hơn, trước Trung Thu 2 tháng đã rục rịch bày bán. Những năm trước tôi đi mua thì họ chỉ bán trước khoảng hơn 1 tháng”.

Một số đại lý bán hàng cho biết do Trung Thu năm nay rơi vào cuối tháng 9 dương lịch nên các đơn vị đã triển khai kế hoạch bán sớm, vừa để nhận diện thương hiệu đối với khách đồng thời phục vụ nhu cầu biếu, tặng cho người dân trong dịp 2/9 sắp tới.

Đáng lưu ý là hầu hết các nhãn hàng bánh Trung Thu đều tăng giá so với mùa bánh năm trước. Đơn cử, với nhãn hàng Kinh Đô, bánh nướng gà quay sốt XO 4 trứng (800gr) tăng từ 390.000 đồng/chiếc lên 410.000 đồng; loại 2 trứng tăng từ 137.000 đồng lên 139.000 đồng/chiếc; dăm bông xá xíu từ 122.000 đồng lên 124.000 đồng/chiếc...

Chị Thu Thủy, nhân viên bán hàng một kiot bánh Trung Thu trên phố Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ năm nay, các hãng đều đồng loạt tăng giá. Phần lớn giá bánh bán ra tăng khoảng 2.000-20.000 đồng/cái so với các năm trước, với mức 55.000-400.000 đồng/cái và từ 280.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/hộp tùy loại.

Tương tự, đại diện truyền thông Công ty cổ phần Bibica thông tin trong mùa Trung Thu năm 2023, do giá nguyên liệu đầu vào có sự gia tăng như bột mì tăng 33%, hộp giấy tăng 11%..., nên giá bánh cũng được công ty điều chỉnh tăng nhẹ từ 5-10% tùy vào từng chủng loại bánh so với giá bán năm ngoái. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng Bibica vẫn quyết định tăng 20% sản lượng bánh so với năm 2022, với 600 tấn bánh các loại.

Giá bánh hãng này dao động từ 44.000-140.000 đồng/cái cho dòng phổ thông, dòng cao cấp; hộp bánh cao cấp có giá từ 300.000-2.600.000 đồng/hộp.

Hộp bánh Trung Thu phiên bản kỷ niệm 25 năm của Kinh Đô. (Ảnh nguồn: Modelez Kinh Đô Việt Nam)