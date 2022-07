Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thị trường hàng không sáu tháng đầu năm 2022, tổng thị trường hành khách đạt 23,3 triệu khách, tăng 74,2% so cùng kỳ năm 2021 và bằng 60% so cùng kỳ 2019; trong đó thị trường nội địa đạt 20,8 triệu khách, tăng 58,4% so cùng kỳ 2021 và tăng 12% so cùng kỳ năm 2019.

Tính đến 30/6/2022, các hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines bao gồm Vasco, Pacific Airlines; Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines) đang khai thác gần 60 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với 19 sân bay địa phương theo hệ thống mạng đường bay trục-nan, liên vùng, nội vùng rộng khắp toàn quốc.

Đặc biệt, các hãng hàng không Việt đang đẩy mạnh khai thác các đường bay đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang...; điển hình như tần suất khai thác đi/đến Phú Quốc hiện tại đạt 100 chuyến bay nội địa/ngày so với năm 2019 chỉ khai thác tổng 72 chuyến quốc tế và nội địa/ngày.

Lãnh đạo Cục Hàng không thông tin thêm, thị trường nội địa bắt đầu hồi phục từ tháng Tư và có sự tăng trưởng mạnh trong tháng 6/2022 khi đạt 5 triệu khách, tăng 20,9% so tháng 5/2022 và tăng 38,8% so tháng 6/2019 (tháng cao điểm Hè trước khi xảy ra dịch COVID-19). Hệ số sử dụng ghế trên các đường bay nội địa trong tháng 6/2022 đều rất cao, đạt từ 85% đến 87% tùy hãng.

“Điều này cho thấy đến thời điểm hiện tại, thị trường hàng không nội địa đã hoàn toàn hồi phục và có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2/2022,” lãnh đạo Cục Hàng không nhấn mạnh.





Đối với thị trường hàng không quốc tế, có hơn 30 hãng hãng không nước ngoài và 4 hãng bay Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines) khai thác 96 đường bay quốc tế kết nối Việt Nam với 21 quốc gia/vùng lãnh thổ là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc), Hongkong, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Lào, Philippines, Australia, Đức, Pháp, Anh, UAE, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ..., trong đó các hãng hàng không Việt đã khai thác 68 đường bay quốc tế đến 16 quốc gia/vùng lãnh thổ.