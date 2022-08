Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa ổn định

Thu hoạch lúa tại Cần Thơ. Ảnh tư liệu: Thanh Liêm/TTXVN





Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho thấy, tại Sóc Trăng, hầu hết các loại lúa đều giữ nguyên giá như: OM 5451 là 6.800 đồng/kg, ST 24 là 8.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 cũng giữ ổn định ở mức 7.200 đồng/kg.

Tại Cần Thơ, giá lúa vẫn có sự ổn định, như: lúa Jasmine ở mức 7.100 đồng/kg, OM 4218 là 6.700 đồng/kg, IR 50404 là 6.400 đồng/kg.

Giá lúa tại Hậu Giang cũng không có sự biến động như: IR 50404 là 6.500 đồng/kg, OM 18 là 6.800 đồng/kg, RVT là 8.200 đồng/kg.

Tại An Giang, lúa Nàng hoa 9 đang được thương lái thu mua ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức từ 5.400 - 5.500 đồng/kg; OM 18 từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 5.600 - 5.800 đồng/kg; IR 50404 ở mức từ 5.400 - 5.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa nếp, nếp An Giang tươi từ 5.800 - 5.900 đồng/kg; nếp tươi Long An từ 6.100 - 6.300 đồng/kg; nếp An Giang khô từ 7.500 - 7.600 đồng/kg; nếp Long An khô 7.700 đồng/kg.

Tại Kiên Giang, giá lúa IR 40404 vẫn ở mức 6.500 đồng/kg, OM 5451 là 6.800 đồng/kg. Lúa IR 50404 tại Đồng Tháp là 6.400 đồng/kg.

Sau khi phục hồi nhẹ, tuần qua, giá lúa tại Bến Tre ghi nhận sự ổn định như: OM 5451 là 5.800 đồng/kg, OM4218 là 5.800 đồng/kg, OM 6976 ở giá 5.900 đồng/kg, IR 50404 ở mức 5.700 đồng/kg.

Vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2022, tỉnh Đồng Tháp có nhiều công ty, thương lái thực hiện liên kết tiêu thụ lúa cho nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với diện tích 60.000 ha, sản lượng tiêu thụ trên 400.000 tấn. Mô hình liên kết theo chuỗi giá trị lúa gạo giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận từ 3 - 8 triệu đồng/ha/vụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đã hình thành những vùng sản xuất quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác thúc đẩy sản xuất theo hướng bền vững. Các công ty, thương lái thực hiện liên kết tiêu thụ theo mô hình sản xuất quy mô lớn; tăng cường hợp tác, liên kết trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp; trong đó doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt.

Về sản xuất vụ Thu Đông, đến cuối tháng 7/2022, thành phố Cần Thơ đã xuống giống được 65.028 ha, đạt 111% so với kế hoạch và thấp hơn 2.666 ha so với cùng kỳ năm trước. Hiện lúa chủ yếu trong giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng, sinh trưởng và phát triển tốt.

Tại An Giang, tỉnh này đề ra kế hoạch sẽ gieo cấy 154.686 ha lúa Thu Đông và khuyến cáo nông dân khung lịch thời vụ xuống giống vụ trước 31/8. Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang khuyến cáo, các giống lúa: OM 9582, Đài thơm 8, OM 5451, OM 7347, OM 6976, OM 18, Jasmine 85, OM 9577, OM4900,… do thời gian qua được doanh nghiệp thu mua giá cao và theo chiều hướng tăng; nhóm giống có triển vọng để có thể thay thế các giống lúa không còn phù hợp trong sản xuất tại địa phương, như: Lộc Trời 7, Lộc Trời 18, Lộc Trời 28, OM 448, OM 418...

Kế hoạch đăng ký từ các doanh nghiệp cho thấy, vụ Thu Đông, An Giang có tổng diện tích liên kết tiêu thụ 65.500 ha, chiếm 42,34% diện tích kế hoạch xuống giống với sự tham gia liên kết của 14 công ty và doanh nghiệp.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 395 - 400 USD/tấn so với mức từ 395 - 413 USD/tấn trong tuần trước đó. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động mua bán vẫn trầm lắng do giá gạo Việt Nam vẫn cao hơn so với giá của các nước xuất khẩu khác.

Số liệu sơ bộ cho thấy khoảng 134.250 tấn gạo lên tàu ở cảng Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa đầu tháng 8/2022; trong số đó phần lớn sẽ được vận chuyển đến Philippines và châu Phi.