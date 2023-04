Thiên đường hoa rực rỡ, nên thơ giữa thung lũng Hunza

Khí hậu ở thung lũng Hunza vào mùa hè rất mát mẻ, cao nhất cũng không quá 15 độ C. Mùa hè tại vùng trung tâm của thung lũng nhiệt độ có thể lên tới 31 độ C. Mùa đông nơi đây khá khắc nghiệt khi nhiệt độ có thể tụt xuống đến -10 độ C hoặc thấp hơn nữa. Vì thế mùa xuân là khi tiết trời ôn hòa mát mẻ và rất lý tưởng để du lịch. Mùa xuân, hoa nở bạt ngàn khắp các thung lũng. Nhiều nhất là hoa mơ rồi đến hoa cherry, đào, táo, hạnh nhân.