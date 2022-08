Thư giãn bằng những chuyến đi

30/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

Càng về sau này, tôi không còn quá mặn mà với các "second home" - ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà thứ ba nữa. Việc mà trước đây, tôi và nhóm bạn thân luôn để tâm và nặng lòng. Suốt những tháng năm tuổi trẻ, sự cố gắng kiếm tiền để nuôi "giấc mộng" ấy khiến chúng tôi đã quên rất nhiều điều lẽ ra cần phải có. Một trong số đó, chính là trải nghiệm thật nhiều bằng các chuyến đi.

Đi trong thư thả

Sự thờ ơ với căn nhà thứ hai, căn nhà thứ ba đều có nguyên do. Nếu đã có nơi ở cố định chỗ nào rồi thì thường người ta ít muốn dịch chuyển tới nơi khác, hoặc trải nghiệm chỗ ở mới. Chẳng lẽ nhà mình đóng cửa để đó mà lại tới thuê homestay hay resort cách đó không xa! Chưa kể lâu ngày không tới mà nhà cửa cũng cần lau dọn để tránh bị ẩm mốc, xuống cấp.

Chuyện lớn hơn cả là cần phải vượt qua được tính sở hữu, vốn được coi là sự tham lam của con người. Câu răn "biết đủ là đủ" cũng chỉ nằm ngoan trong các sách dạy kinh nghiệm sống, không có chút nào đời thực.

Sở hữu căn nhà cũng vậy. Khi có căn nhà trong thành phố rồi thì người ta thường mơ tới căn nhà ngoại ô cho có vườn tược rộng rãi. Rồi tiếp đến là mua trả góp căn hộ để cho thuê và tiếp nữa là căn nhà nghỉ dưỡng ngoài biển, trên núi. Nhưng tới khoảnh khắc nào đó người trong cuộc sẽ nhận ra đã để phí hoài thanh xuân không được đi nhiều vùng đất khác, được trải nghiệm, được tận hưởng bao nhiêu mới mẻ hơn nữa.

Dịch chuyển ra khỏi chỗ ở thân quen là cách cảm nhận sự khác biệt hơn trong cuộc sống

…Và rồi một ngày, người ta sực tỉnh, gác lại "tính sở hữu" để sắp xếp các chuyến đi. Trước hết là đi gần nơi mình ở, rồi mới tính đi xa xa.

Khi con cái còn nhỏ, vào ngày lễ Tết, gia đình tôi thường đặt phòng khách sạn ngay trung tâm TP HCM. Thường những ngày này, việc di chuyển bị hạn chế do kẹt xe, sự tận hưởng nghỉ dưỡng cũng khó đạt được mục đích vì quá đông đúc. Chúng ta đã chứng kiến bao chuyện bực bội khi du khách vào quán ăn ở một thành phố nào đó phải chen chúc, khiến họ gọi món ăn không được như ý. Rồi cả khi đi lẫn khi quay trở về, việc kẹt xe nhiều giờ trên đường di chuyển cũng gây không ít muộn phiền. Vậy nên, chọn đi chơi gần là thượng sách. Các khách sạn lớn ngay trung tâm TP HCM có hồ bơi, có câu lạc bộ trên sân thượng, ăn sáng buffet thư thái, ăn chiều nhẹ nhàng bên ly rượu vang. Tính tới tính lui cũng có khi bằng số tiền chạy vài trăm cây số, đôi khi chuốc lấy sự bực mình.

Nếu ai có công việc tự do hoặc có thể làm việc từ xa lại càng nên nghĩ tới tránh hẳn đi chơi vào các ngày lễ Tết chộn rộn. Nên bắt đầu lên kế hoạch để trải nghiệm những ngày thường. Việc đặt phòng khách sạn, di chuyển ra sân bay hay đường cao tốc cũng dễ dàng và nhẹ nhõm hơn. Các quán ăn địa phương không bị quá tải do đông khách nên phục vụ tươi tắn lắm. Do mình sắp xếp cả thôi.

Đi để trở về

Có nhiều cách để dịch chuyển ra khỏi nơi ở cố hữu, khám phá vùng đất mới nhưng người ta thường phân chia thành tham quan, khám phá và nghỉ dưỡng. Khi bạn đặt các tour du lịch, chính là bạn chọn việc đi tham quan. Lịch trình của các tour này thường kín mít từ mờ sáng tới tối, có khi tận giờ đi ngủ. Để đi được các tour này, người tham gia phải có sức khỏe tốt.

Với giới trẻ, tự chạy ôtô hay xe máy khám phá các vùng đất mới là trào lưu đang rất thịnh hành. Việc tìm các địa điểm vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi đã vô cùng tiện lợi kể từ khi mạng xã hội phát triển. Nếu đi Vũng Tàu hay Đà Lạt, bạn dễ dàng gặp các nhóm bạn trẻ tự chạy xe và có lịch trình chơi riêng. Các bản làng xa xôi miền núi phía Bắc hoặc các địa điểm vui chơi nơi phố biển đều in dấu chân của những người ham đi, mê khám phá, thích tìm tòi và sống trải nghiệm cùng người dân địa phương. Thời gian rảnh rang chính là ưu điểm để những nhóm này có thể lưu dấu lâu hơn ở một vùng đất so với các du khách chớp nhoáng khác.

Một hội chị em U60 ở Hà Nội chọn trải nghiệm bằng cách đã tự lái ôtô xuyên Việt 35 ngày, khám phá vẻ đẹp của đất nước. Hành trình đặc biệt này của họ lan tỏa trên mạng xã hội được cộng đồng thán phục và ngưỡng mộ. "Chuyến đi của cuộc đời" của họ trong 35 ngày, thật sự là một chuyến đi rất ấn tượng, vừa trải nghiệm cuộc sống thực tế vừa khám phá vẻ đẹp đất nước, khám phá những món ăn truyền thống vùng miền.

Thường với tầng lớp trung niên, lứa tuổi đã có đủ tài chính độc lập, tự tin; sức khỏe cũng vẫn "dư xài" và thời gian có thể linh động thì đi nghỉ dưỡng chính là sự chọn lựa tối ưu. Những chuyến đi của lứa tuổi này thêm sự trải nghiệm nhưng cũng tìm sự lắng đọng hơn. Người ta không còn quá thích sự ồn ào, nhộn nhịp, thay vào đó là các resort với villa riêng tư; các khách sạn tiện nghi phục vụ trong tiếng nhạc du dương suốt các giờ trong ngày.

Tất nhiên, người ta luôn đi để trở về. Sau khi đã ở cả tuần trong khách sạn hoặc resort, dù có 5 sao hay 6 sao, thì trở về căn nhà ấm áp với chiếc giường thân quen, vẫn cảm thấy dễ chịu nhất. Nhưng người ta khi có điều kiện và có dịp nào đó, vẫn "vác ba-lô lên và đi", bởi vì bản chất con người luôn có xu hướng tìm kiếm những điều mới mẻ và khác biệt hơn trong cuộc sống.

Xét cho đến cùng, du lịch chính là dịch chuyển chỗ ở của mình ngắn hạn; và người ở nơi này thì hoán đổi sang nơi khác. Đơn giản vậy thôi. Người TP HCM cuối tuần chạy xuống Vũng Tàu - người Vũng Tàu đi lên Đà Lạt - người Đà Lạt chạy xuống Nha Trang - người Nha Trang về chơi TP HCM... Vòng quanh như thế, chỉ để cảm nhận cuộc sống khác biệt với nơi chốn quen thuộc của mình.

