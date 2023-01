Thụy Sĩ: Thiên đường hạ giới

Tọa lạc ngay giữa những đỉnh núi cao trập trùng của dãy Alps, cũng nằm chính giữa trái tim của châu Âu và hoàn toàn không giáp biển. Có lẽ chính vì địa thế vô cùng đặc biệt nên Thượng đế cũng đã ưu ái ban tặng cho nơi đây một tuyệt tác. Đặt chân vào Thụy Sĩ như được bước vào một thế giới từ những trang truyện, trang sách về một xứ sở diệu kỳ ở Middle Earth, với cảnh sắc thiên nhiên và con người đẹp đến hút hồn.

Đó là những nét đẹp vô cùng thanh bình, trong lành với những đồi núi tuyệt đẹp, những hồ nước xanh mát, những đỉnh núi đã đóng băng từ hàng vạn năm, những thảm cỏ xanh mướt dài vô tận, cùng với đó là những mái nhà cổ kính, những ống khói và cả những con người vô cùng tài giỏi. Tất cả đã hoàn toàn mê hoặc bởi một xứ sở thiên đường.

Thụy Sĩ có diện tích khoảng 41.000km2, bằng khoảng một phần tám diện tích của Việt Nam, còn dân số thì khiêm tốn hơn với 8 triệu dân, tập trung chủ yếu tại các khu vực cao nguyên, dưới chân 2 dãy Alps và Jura. Trong đó có 2 thành phố toàn cầu là Zurich và Geneva. Thụy Sĩ là một trong số các quốc gia hiếm hoi ở châu Âu chưa từng bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bởi trong các cuộc chiến tranh thế giới Thụy Sĩ luôn là nước trung lập. Do đó đất nước này vẫn còn giữ được những cảnh sắc thiên nhiên vô cùng sơ khai.

Sự kỳ vĩ của dãy Alps

Dãy Alps là một trong những dãy núi lớn nhất và dài nhất châu Âu với 1.200km, trải qua 8 quốc gia. Thế núi hùng vĩ có chiều ngang từ 120-300km, độ cao so với mặt nước biển là 3.000m. Apls còn được ví như là một con rồng lớn đang uốn lượn trong lòng châu Âu. Dãy Alps được hình thành từ 10 triệu năm trước, khi các mảng châu Phi và Á - Âu đâm hút nhau. Sự va chạm khiến các lớp đá trầm tích biển dâng lên tạo ra các vết đứt gãy, và uốn nếp hình thành những ngọn núi cao trập trùng với các đỉnh như Mont Blanc và Matterhorn.

Alps nằm giữa khu vực ôn đới và á nhiệt đới, do đó có sự khác biệt về nhiệt độ và cảnh sắc khi đi từ Bắc xuống Nam và từ thung lũng đến đỉnh núi. Mỗi một mùa trong năm đem đến cho nơi đây một bức tranh khác nhau. Mùa đông, khi toàn bộ không gian được bao trùm bởi một màu tuyết trắng, mang một chút man mát buồn và tĩnh lặng. Mùa xuân tuyết tan để lộ những dòng sông băng hùng vĩ, và những cánh hoa bắt đầu đua nở mang sức sống trở về với thung lũng. Mùa thu, rừng núi đổi sang màu vàng mơ, những mặt hồ xanh mướt tĩnh lặng in hình cả những thị trấn lung linh khiến cảnh vật trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Interlaken

Và để thưởng thức được trọn vẹn vẻ đẹp đầy quyến rũ ấy của dãy Alps, Interlaken chính là địa điểm đầu tiên mà bạn sẽ không thể bỏ qua khi tới Thụy Sĩ. Interlaken chính là cửa ngõ để đi vào thiên đường Thụy Sĩ khi bạn đặt chân tới cao nguyên Bern. Interlaken tọa lạc ngay chính giữa 2 hồ lớn ở Thụy Sĩ là Brienzersee và Thunersee, đây cũng chính là địa điểm trung tâm bạn có thể di chuyển dễ dàng đến những ngôi làng cũng như những đỉnh núi xung quanh. Khi tới Interlaken, bạn có thể tự do khám phá những khu vực lân cận, hoặc có thể đi lên Harder Kulm bằng xe kéo cáp treo rất đặc trưng của Thụy Sĩ, hay chiêm ngưỡng toàn cảnh panorama của toàn bộ 2 hồ xanh ngọc bích, cũng như có thể thấy được đường lên đỉnh Jungfraujock từ đây.

Và từ Interlaken sẽ là một thiếu sót nếu như bạn không đi thưởng ngoạn bằng những chiếc thuyền trên dòng sông đầy thơ mộng Brienzersee. Từ đây bạn sẽ cảm thấy dường như những dãy núi sừng sững xung quanh như đang ôm lấy bạn, cùng với đó là những âm thanh của tự nhiên phát ra từ những cánh rừng xa xôi, và những khúc nhạc từ những ngôi làng ẩn hiện sau những cánh rừng thông xanh mướt. Tại đây có một ngôi làng rất đẹp là Iseltwald, đây cũng là địa điểm nổi tiếng do đã từng là bối cảnh trong phim Hạ cánh nơi anh - Crash landing on you, một bộ phim drama Hàn Quốc từng "làm mưa làm gió" ở Việt Nam. Bạn sẽ phải choáng ngợp trước cảnh đẹp tự nhiên của Iseltwald. Ở đây mới cảm nhận được bầu không khí trong lành và sức sống của ngôi làng, đắm mình vào thiên nhiên bằng cách đi trek bộ dọc bờ hồ Brienzersee, cảm giác như được lạc vào một cảnh thần tiên nào đó.

Sau khi được chiêm ngưỡng con thác Giessbach ẩn mình đầy bí ẩn trong rừng phía Bắc hồ Brienzersee, hãy đặt chân xuống thuyền ở làng Brienz để có thể đi tới Swiss Open Air Museum. Dường như cả một lịch sử dài của Thụy Sĩ nền văn hóa đã được khéo léo sắp đặt trong một bảo tàng ngoài trời ở đây. Dường như từng bước chân trong khu bảo tàng này sẽ mang bạn đến những khung cảnh đẹp không góc chết về một Thụy Sĩ trong những mốc thời gian quá khứ khác nhau. Không những thế, bạn còn có thể thấy được những hoạt động của người dân được tái hiện một cách rất chân thực ở đây, từ cảnh sinh hoạt hàng ngày cho đến những hoạt động văn hóa lễ hội. Có lẽ đây là một bảo tàng còn chân thực hơn cả những thước phim nếu bạn thực sự được hòa mình vào đây.

Ở phía đối diện trên con hồ Thunersee, khi đi đến một trong những chiếc cầu treo dài nhất ở châu Âu là cầu Panorama Sigriswil, nối liền giữa 2 ngôi làng Aeschlen và Sigriswil, bạn có thể phóng tầm nhìn ra những ngôi làng tuyệt đẹp bên dưới cùng với một vết nứt của con suối từ cánh núi phía sau chảy ra lòng hồ Thunersee, khi ấy bạn hãy thưởng thức khung cảnh tráng lệ của dãy Bernese Alps trong một buổi chiều hoàng hôn thơ mộng để tận hưởng được trọn vẹn nét đẹp mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho nơi đây.

Đỉnh Jungfraujock - Nóc nhà châu Âu

Và một trải nghiệm mà bạn sẽ không thể nào quên được trong đời nếu bạn có quyết định đi đến nóc nhà của châu Âu - đỉnh Jungfraujock. Điểm ấn tượng nhất đối với mình có lẽ không phải là việc được đặt chân lên đỉnh núi cao nhất ở Thụy Sĩ, mà chính là việc được trải nghiệm quá trình di chuyển đi lên đỉnh Jungfraujock. Từ trên những chiếc cáp treo có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng thấy toàn bộ cánh rừng giờ đã nằm dưới chân mình, những rặng cây thông đua nhau mọc chia chỉa giống như chiếc chông khổng lồ đang bảo vệ khu rừng. Những ngôi làng cổ bắt đầu hiện ra với những ngôi nhà truyền thống được làm bằng gỗ cùng với những ống khói đang ngun ngút phun ra. Những thảm cỏ thực sự rất xanh mướt và êm ái cùng với một vài chú cừu đang vui đùa bên dưới.

Và dần dần cảnh vật sẽ được những lớp tuyết trắng xóa bao phủ lấy, rồi từ từ những cánh núi trùng trùng điệp điệp đang sải tay vươn ra dường như muốn thâu tóm bạn vào một thế giới trắng tinh, mà ở đó bạn sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé giữa một thiên nhiên vô cùng tráng lệ. Và chính ánh mặt trời sẽ làm cho vùng núi này trở nên lung linh hơn bằng việc phản chiếu lại những ánh kim của lớp tuyết trắng khiến nó hiện lên như những viên kim cương lấp lánh. Và địa điểm cuối chính là trạm cáp treo dài và cao nhất châu Âu, đây cũng chính là điểm đến lý tưởng khi trượt tuyết vào mùa hè của người Thụy Sĩ. Có thể nói dường như mình đã thực sự được bước vào cung điện băng giá của một xứ sở cổ tích nào đó mà trong lòng dâng trào cảm xúc bồi hồi xen lẫn thích thú.

Di chuyển Thụy Sĩ

Phải nói Thụy Sĩ là một quốc gia phát triển bậc nhất trên thế giới về đường sắt và cáp treo được xây dựng theo những cung đường vô cùng đẹp và êm ái trên những địa hình hiểm trở với những vách núi cheo leo. Trải nghiệm di chuyển bằng đường sắt ở Thụy Sĩ sẽ làm cho bạn thích thú bởi đa số các toa tàu ở Thụy Sĩ đều được thiết kế với cửa sổ vô cùng rộng, để mọi người có thể thỏa sức ngắm cảnh, không gian trong tàu vô cùng sạch sẽ và tiện nghi.

Và để tiện lợi cho việc di chuyển bạn nên mua thẻ Swiss Pass cho cả hành trình. Với thẻ này bạn có thể di chuyển trên tất cả các phương tiện bên trong Thụy Sĩ, từ xe bus, tàu lửa cho đến thuyền bè và cáp treo, sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc mua vé lẻ cho từng chặng.

Quả là rất chính xác khi mọi người đặt cho Thụy Sĩ một cái tên vô cùng ưu ái là thiên đường trần thế.





Theo SGGP