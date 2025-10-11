Tin hot thị trường ngày 11/10: Thuế xuất khẩu vàng bạc, trang sức về 0% từ ngày 10/10

Tin hot thị trường ngày 11/10: EVN thử nghiệm biểu giá điện mới từ tháng 10

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo thí điểm biểu giá bán lẻ điện “hai thành phần” (giá công suất và giá điện năng) từ tháng 10, chỉ tính toán trên giấy, chưa áp dụng trên hóa đơn thực tế.

Đối tượng thử nghiệm là khách hàng sản xuất do EVN và đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng). Theo cơ chế mới, tiền điện gồm phần công suất cố định hàng tháng và phần điện năng biến đổi theo lượng điện sử dụng; biểu giá được chia theo cấp điện áp và khung giờ.

Yếu tố quyết định đáng kể là công suất cực đại (Pmax): cùng sản lượng nhưng giảm được Pmax thì chi phí giảm, ngược lại dùng nhiều thiết bị cùng lúc làm Pmax tăng sẽ khiến tiền điện tăng. EVN cho rằng cách tính này khuyến khích khách hàng tối ưu vận hành, giúp hệ thống giảm tải giờ cao điểm, tiết kiệm chi phí đầu tư xã hội.

Thử nghiệm nhằm chuẩn bị triển khai chủ trương tại Điều 50 Luật Điện lực (sửa đổi) 2024, từng bước thay thế biểu giá một thành phần. Từ tháng 10, điện lực sẽ gửi kết quả tính thử và so sánh với cách tính hiện hành cho khách hàng thuộc diện thí điểm.

Tin hot thị trường ngày 11/10: Thuế xuất khẩu vàng bạc, trang sức về 0% từ 10/10

Chính phủ ban hành Nghị định 260/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025, sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14 và 71.15 trong Phụ lục I kèm Nghị định 26/2023/NĐ-CP.

Theo đó, tiếp tục áp dụng mức 0% cho đồ trang sức và bộ phận bằng bạc, đã hoặc chưa mạ/dát kim loại quý (mã 7113.11.10, 7113.11.90) và đồ trang sức bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý (mã 7113.20.10, 7113.20.90). Thuế suất đối với đồ trang sức bằng kim loại quý khác (mã 7113.19.10, 7113.19.90) được giảm từ 1% xuống 0%.

Với đồ kỹ nghệ vàng, bạc và bộ phận: giữ nguyên mức 0% cho đồ kỹ nghệ bằng bạc và bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý; phần còn lại là đồ kỹ nghệ bằng kim loại quý khác giảm từ 1% xuống 0%.

Ngoài ra, “các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc” (mã 7115.90.10) cũng được hạ thuế từ 1% về 0%. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký (10/10/2025), đưa hầu hết mặt hàng vàng bạc trang sức, kỹ nghệ thuộc nhóm nêu trên về mức thuế xuất khẩu 0%.

Tin hot thị trường ngày 11/10: Sản xuất siro ho chứa chất độc công nghiệp, chủ hãng dược Ấn Độ bị bắt

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ S. Ranganathan, chủ hãng dược Sresan, vì cáo buộc sản xuất siro ho Coldrif chứa hóa chất công nghiệp khiến ít nhất 19 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong tại thành phố Chhindwara (bang Madhya Pradesh).

Ông Ranganathan bị bắt ở Chennai (bang Tamil Nadu) sau thời gian lẩn trốn; trước đó cảnh sát treo thưởng 20.000 rupee để truy tìm.

Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận mẫu Coldrif chứa diethylene glycol (DEG) ở mức 46–48%, vượt xa giới hạn 0,1%, và đã cấm lưu hành sản phẩm từ 2/10. Khám xét nhà máy Sresan tại Kanchipuram, nhà chức trách phát hiện thùng DEG chưa đăng ký, điều kiện sản xuất mất vệ sinh; công ty đối mặt nguy cơ bị khởi tố hình sự.

Coldrif còn được phân phối tới Odisha và Puducherry. WHO ngày 8/10 cảnh báo “lỗ hổng quy định” trong kiểm tra siro bán tại Ấn Độ, lo ngại khả năng một số lô nhiễm độc đã được xuất khẩu không chính thức; các vụ ngộ độc DEG từng xảy ra ở hơn 15 quốc gia từ năm 1937. Năm 2023, siro do Ấn Độ sản xuất bị nghi liên quan cái chết của 70 trẻ ở Gambia và 18 trẻ ở Uzbekistan. Cơ quan y tế Ấn Độ cũng khuyến cáo tránh siro Respifresh và RELIFE.