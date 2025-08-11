Tin hot thị trường ngày 11/8: Điều chỉnh tăng hàng loạt phí, TikTok Shop nói gì?

Tin hot thị trường ngày 11/8: TikTok Shop lên tiếng về việc tăng phí gấp 3

TikTok Shop vừa điều chỉnh tăng hàng loạt loại phí đối với nhà bán hàng từ ngày 18/7, khiến chi phí hoạt động trên nền tảng này tăng mạnh. Chương trình trợ giá vận chuyển SFP được áp bắt buộc, làm tổng chiết khấu cơ bản tăng gấp 2–3 lần, tùy ngành hàng.

Đồng thời, phí thanh toán cố định cũng tăng từ 4% lên 5%, đưa tổng tỷ lệ phí nền tảng mà nhà bán phải trả lên tới 17% doanh thu, cao nhất thị trường. TikTok lý giải đây là một phần chiến lược tái đầu tư dài hạn, nhằm hỗ trợ nhà bán, nâng trải nghiệm người mua và xây dựng môi trường mua sắm đáng tin cậy. Nền tảng cho biết 95% giá trị giao dịch đến từ đơn hàng có áp dụng freeship, cho thấy hiệu quả của chương trình này.

Ngoài tăng phí, TikTok Shop cũng giảm phí dịch vụ cho một số chương trình khuyến mãi và tiếp tục đầu tư vào tối ưu vận hành, bảo mật và hoạt động cộng đồng.

Theo YouNet ECI, nửa đầu năm 2025, số nhà bán có doanh thu trên TikTok Shop tăng 96%, đạt hơn 266.000 shop, thị phần tăng từ 32,5% lên 42%, thu hẹp khoảng cách với Shopee.

Tin hot thị trường ngày 11/8: Bộ Công Thương phê duyệt chương trình kích cầu tiêu dùng 2025-2027

Ngày 8/8/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2269/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2025-2027.

Mục tiêu năm 2025 là tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng khoảng 10,5-12%, đóng góp vào tăng trưởng GDP 8,3-8,5%, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, giữ ổn định thị trường, không để xảy ra thiếu hụt hay tăng giá bất hợp lý.

Chương trình kỳ vọng 15 triệu người tiêu dùng tiếp cận các chiến dịch truyền thông và hơn 50.000 doanh nghiệp tham gia. Giai đoạn 2026-2027 hướng tới xây dựng nền tảng thương mại hiện đại, đậm bản sắc Việt, thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối hạ tầng liên quốc gia, đưa Việt Nam vào nhóm thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới theo xếp hạng Kearney.

Năm 2025, chương trình tập trung kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất – phân phối – bán lẻ, bình ổn giá, kết nối cung cầu ở nông thôn, miền núi, hải đảo; hỗ trợ tín dụng ưu đãi, giảm thuế phí cho doanh nghiệp nội. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là đơn vị chủ trì triển khai.

Tin hot thị trường ngày 11/8: Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp

Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại thành phố Huế khi đã xuất hiện ở 43 hộ chăn nuôi thuộc 12 xã, phường. Đến nay, cả thành phố Huế đã tiêu hủy 510 con lợn mắc bệnh với tổng trọng lượng hơn 31 tấn.

Dịch bệnh xảy ra chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Trước tình hình này, ngành chức năng đã cấp phát gần 1.000 lít hóa chất, phối hợp với các địa phương cung cấp vôi bột từ nguồn xã hội hóa để thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại, hố chôn lấp và các khu vực có nguy cơ cao.

Thành phố Huế hiện có 25 lò mổ nhỏ lẻ, trong đó 4 lò mổ quy mô lớn đặt tại các phường Bãi Dâu, Phú Dương, Hương Văn và Thủy Dương. Tất cả đều có cán bộ thú y giám sát, thực hiện kiểm tra lâm sàng hai bước đối với lợn trước khi giết mổ.