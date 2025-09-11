Tin hot thị trường ngày 11/9: Đề xuất cơ chế tính giá xăng dầu mới

Tin hot thị trường ngày 11/9: Thu hồi dung dịch vệ sinh và tinh dầu kém chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi hai sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng. Cụ thể, dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss (hộp 120ml, lô 160324) do Công ty Cổ phần Thảo dược và Thiết bị Y tế Bảo Minh Châu phát hành và Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược Mỹ phẩm SJK sản xuất bị phát hiện vượt ngưỡng vi sinh vật. Ngoài ra, tinh dầu LD Perfume Oil (hộp 12ml, lô LD043979) của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group phân phối cũng phải thu hồi do vi phạm cảm quan và ghi nhãn thiếu thông tin bắt buộc.

Các chuyên gia cảnh báo sản phẩm chứa vi sinh vượt ngưỡng có thể gây kích ứng, nhiễm trùng da và ảnh hưởng sức khỏe người dùng. Cục Dược yêu cầu các địa phương triển khai thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Ba công ty liên quan phải tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm, dược phẩm, nhiều sản phẩm buộc phải thu hồi, tiêu hủy để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tin hot thị trường ngày 11/9: Bộ Công Thương đề xuất cơ chế mới tính giá xăng dầu

Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo 7 Nghị định về kinh doanh xăng dầu với nhiều điểm mới liên quan đến cơ chế giá, điều kiện đầu mối và kiểm soát vốn ngoại. Điểm nhấn lớn nhất là thay đổi công thức tính giá: thay vì dựa trên chi phí thực tế từng doanh nghiệp, Nhà nước sẽ công bố chi phí kinh doanh định mức làm cơ sở, điều chỉnh hằng năm theo CPI và rà soát ba năm một lần. Khi có biến động bất thường, Bộ Công Thương có thể kiến nghị Thủ tướng cho phép rà soát sớm.

Dự thảo yêu cầu doanh nghiệp công bố giá ngay sau điều chỉnh, niêm yết công khai tại cửa hàng, website và phương tiện truyền thông. Quyền quyết định giá cũng linh hoạt hơn: thương nhân trong hệ thống không được bán cao hơn giá đầu mối, trong khi ngoài hệ thống được tự quyết theo cơ chế thị trường; riêng vùng sâu vùng xa được phép cộng thêm tối đa 2% chi phí hợp lệ.

Ngoài ra, dự thảo siết chặt điều kiện đầu mối với yêu cầu phải có kho gắn cảng chuyên dụng và tối thiểu 40 thương nhân bán lẻ thuộc hệ thống. Hoạt động chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài cũng phải có sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhằm ngăn nguy cơ thâu tóm thị trường.

Tin hot thị trường ngày 11/9: Hà Nội thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng nhập lậu

Trước thềm Tết Trung thu 2025, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn thực phẩm “bẩn”. Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện, thu giữ hơn 9.400 sản phẩm xúc xích, lạp xưởng – tương đương gần 1 tấn – tại một cơ sở kinh doanh ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Toàn bộ số hàng do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có nhãn phụ tiếng Việt và giấy kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Các sản phẩm này chủ yếu tiêu thụ tại quán ăn vỉa hè và cổng trường học, tiềm ẩn nguy cơ lớn với sức khỏe học sinh, sinh viên.

Theo Đại úy Đỗ Xuân Khuê (Phòng Cảnh sát Kinh tế), các đối tượng thường lợi dụng nhà dân trong khu vực ít người qua lại để tập kết hàng, giao dịch qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định.