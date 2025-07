Tin hot thị trường ngày 20/7: Thu hồi, tiêu hủy sản phẩm "Vitamin E” quen thuộc với người tiêu dùng

Tin hot thị trường ngày 20/7: Nửa đầu tháng 7, chi gần 200 triệu USD nhập hơn 8.400 ô tô nguyên chiếc

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 7/2025 (từ 1–15/7), Việt Nam đã nhập khẩu 8.407 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch đạt 196 triệu USD. Mức giá trị bình quân chưa thuế khoảng 23.300 USD/xe.

Dòng xe được nhập khẩu nhiều nhất là ô tô dưới 9 chỗ ngồi với 6.038 xe, trị giá hơn 117,6 triệu USD, tương đương gần 19.500 USD/xe.

Tính từ đầu năm đến 15/7, cả nước đã nhập khẩu tổng cộng 111.205 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 2,43 tỷ USD – tăng gần 35% về lượng và hơn 40% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Ba thị trường cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam là Indonesia (39.111 xe), Thái Lan (35.329 xe) và Trung Quốc (22.944 xe). Đáng chú ý, xe nhập từ Trung Quốc tăng mạnh nhất với mức tăng hơn 56% về số lượng và hơn 64% về giá trị.

Riêng 3 thị trường châu Á này đã chiếm tới 94,7% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước.

Tin hot thị trường ngày 20/7: Đề xuất hỗ trợ đến 2,5 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và hệ thống lưu trữ điện. Theo đó, mỗi hộ dân có thể được hỗ trợ tài chính tối đa 2,5 triệu đồng (500.000 đồng/kWp) và vay vốn đến 35 triệu đồng với lãi suất ưu đãi trong 3 năm. Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ do ngân sách địa phương đảm bảo.

Ngoài hỗ trợ tài chính, các hộ còn được hỗ trợ kỹ thuật từ đơn vị điện lực, hướng dẫn đấu nối, vận hành và lắp đặt thiết bị. Trường hợp có nhu cầu bán điện dư lên lưới, người dân được hỗ trợ lắp đặt đồng hồ 2 chiều và ký hợp đồng mua bán điện.

Chính sách này nhằm thúc đẩy mục tiêu đến năm 2030 có 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Hiện cả nước có hơn 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà với công suất lắp đặt hơn 9.500 MW.

Tin hot thị trường ngày 20/7: Xuất khẩu rau quả ước đạt gần 4 tỷ USD sau 7 tháng

Sau nhiều tháng chững lại, ngành rau quả Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhất là trong tháng 7. Kim ngạch xuất khẩu riêng tháng này đạt 731 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần kéo tổng kim ngạch 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 3,8 tỷ USD. Dù vẫn giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ, khoảng cách đã được thu hẹp đáng kể so với mức giảm gần 30% hồi đầu năm.

Xu hướng phục hồi của ngành có sự đóng góp từ sầu riêng, loại trái cây từng giúp ngành rau quả tạo bước ngoặt lớn năm 2023. Nguồn cung đạt chuẩn, tỷ lệ tồn dư cadimi thấp tại các vùng trồng trọng điểm như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cùng với việc kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu thu hoạch đến đóng gói đã giúp doanh nghiệp đưa hàng quay lại các thị trường như Trung Quốc và Thái Lan.

Bên cạnh sầu riêng, các mặt hàng khác như dừa, xoài chế biến và chanh leo cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Một số thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và Hà Lan tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, từ 10% đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục và Thái Lan sụt giảm lần lượt 24% và 29%, cho thấy áp lực từ các rào cản kỹ thuật vẫn còn hiện hữu.

Tin hot thị trường ngày 20/7: Thu hồi, tiêu hủy sản phẩm "Vitamin E” được nhiều người tiêu dùng ưa dùng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo thu hồi, tiêu hủy sản phẩm "Vitamin E Moisturising Cream Enriched with Sunflowers Oil" sau khi phát hiện không chứa vitamin E như quảng cáo.

Cụ thể, sản phẩm này có nhãn ghi "Product of Thailand", không có nhãn phụ bằng tiếng Việt và thiếu thông tin về đơn vị chịu trách nhiệm phân phối. Mẫu kiểm nghiệm được lấy tại nhà thuốc An An (phường Kiến Hưng) và nhà thuốc Thảo Vy (phường Từ Liêm), Hà Nội.

Qua tra cứu, cơ quan chức năng xác định sản phẩm này chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm, đồng nghĩa với việc đang lưu hành không hợp pháp trên thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo đến cơ sở kinh doanh ngừng buôn bán, hoàn trả sản phẩm trên cho nhà cung cấp. Đồng thời, Cục đề nghị các cơ quan chức năng truy tìm nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa này. Riêng Sở Y tế Hà Nội phối hợp kiểm tra hai nhà thuốc nêu trên về việc tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh mỹ phẩm.

Hồi tháng 5, nhà thuốc An An từng bị cơ quan chức năng phát hiện mua bán thuốc Theophylline extended-release tablets giả. Đây là loại thuốc điều trị giãn phế quản, hen suyễn và các bệnh phổi khác. Lọ thuốc lấy mẫu tại nhà thuốc này không có thông tin về số giấy đăng ký lưu hành, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không ghi đơn vị nhập khẩu...

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm, kết quả thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định lượng Theophylline, chỉ đạt 6,3% so với hàm lượng ghi trên nhãn, kết luận là thuốc giả.