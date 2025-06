Tin hot thị trường ngày 31/5: Quy định mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, đề xuất phạt tới 400 triệu đồng với sản xuất hàng giả

Tin hot thị trường ngày 31/5: Tạm dừng lưu thông lô bột kem không sữa vi phạm ghi nhãn

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu tạm dừng lưu thông lô nguyên liệu “bột kem không sữa ALMERCRÈME R941 NON DAIRY CREAMER” do vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa. Cụ thể, sản phẩm không ghi đúng thành phần bắt buộc trên bao bì.

Lô hàng bị tạm dừng gồm 26 bao (25kg/bao), sản xuất ngày 8/4/2025, hạn sử dụng đến 8/4/2027, do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Sơn Bắc tự công bố, sản xuất tại Malaysia. Vi phạm được phát hiện khi kiểm tra tại Công ty TNHH Vinmate (Bắc Ninh).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu hai công ty liên quan phối hợp xử lý, khắc phục vi phạm trong vòng 10 ngày. Sản phẩm chỉ được lưu thông lại sau khi được xác nhận đạt yêu cầu.

Động thái này nằm trong đợt tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên mua thực phẩm tại các đơn vị uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tránh tin theo quảng cáo chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Tin hot thị trường ngày 31/5: Ban hành quy định mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025, ban hành quy định mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.

Theo đó, giá bán lẻ điện được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm so với mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho từng nhóm khách hàng: sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt. Đặc biệt, giá điện sinh hoạt gồm 5 bậc, tăng dần theo mức tiêu thụ nhằm khuyến khích tiết kiệm điện, với bậc thấp nhất (dưới 100 kWh) chỉ bằng 90% mức bình quân.

Quy định cũng nêu rõ hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, tương đương 30 kWh theo giá bậc 1, sử dụng ngân sách nhà nước.

Giá điện tại các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa nối lưới quốc gia được áp dụng như khu vực đã nối lưới, phần chi phí chênh lệch sẽ được bù từ ngân sách theo quy định.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và quy định chi tiết việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của hệ thống điện.

Tin hot thị trường ngày 31/5: Đề xuất phạt đến 400 triệu đồng với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm

Bộ Công Thương vừa đề xuất mức xử phạt lên tới 400 triệu đồng đối với tổ chức và 200 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo dự thảo Nghị định mới thay thế các quy định hiện hành, cá nhân và tổ chức làm hàng giả có trị giá từ 30 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50 triệu đồng sẽ bị phạt nặng hơn so với mức phạt trước đây. Đặc biệt, hành vi làm giả thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế… có thể bị phạt gấp đôi nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài phạt tiền, dự thảo cũng quy định các hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 1–12 tháng, đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật, buộc tiêu huỷ và nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Hiện Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.

Tin hot thị trường ngày 31/5: Bắt giữ tàu cá vận chuyển 75m³ chất lỏng nghi là dầu DO

Cục Hải quan thông tin về vụ việc bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 75m³ chất lỏng nghi là dầu DO, với trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Vụ việc do Đội 2 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm và vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phát hiện trong quá trình tuần tra tại tọa độ 11°17'N, 109°02'E thuộc vùng biển tỉnh Ninh Thuận lúc 10h30 ngày 29/5.

Tàu bị bắt giữ mang số hiệu TH-91658-TS, thuộc sở hữu của ông Lê Văn Dũng. Lượng dầu nghi là DO được chứa trong hai hầm hàng phía trước cabin. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, toàn bộ số chất lỏng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đây là một trong nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng bị phát hiện trong đợt cao điểm chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà lực lượng Hải quan đang triển khai trên toàn tuyến biển miền Trung và miền Nam. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.