Tin hot thị trường ngày 29/5: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa, khởi tố vụ mỹ phẩm Hanayuki giả

Tin hot thị trường ngày 29/5: Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến công ty chồng Đoàn Di Băng

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất. Ảnh: C.A Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả” tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai – đơn vị có liên quan đến thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki do gia đình ca sĩ Đoàn Di Băng quảng bá.

Theo điều tra, sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do công ty EBC sản xuất, được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (do ông Nguyễn Quốc Vũ – chồng Đoàn Di Băng – đại diện pháp luật) đưa ra thị trường, ghi chỉ số SPF 50. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chỉ đạt SPF 2,4 – tương đương 4,8% so với công bố. Theo quy định, sản phẩm này được xác định là hàng giả.

Tổng cộng 1.652 sản phẩm đã được sản xuất và chuyển giao, với giá bán 99.000 đồng/sản phẩm, tổng giá trị hơn 163 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra theo khoản 2, Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015.

Liên quan đến sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo, cơ quan chức năng xử lý theo hướng vi phạm hành chính.

Tin hot thị trường ngày 29/5: Giá xăng tăng, dầu diesel giảm

Chiều 29/5, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, từ 15h hôm nay, các doanh nghiệp đồng loạt cập nhật giá mới theo chỉ đạo điều hành.

Cụ thể, xăng RON 95 tăng 30 đồng/lít, lên mức 19.560 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 70 đồng/lít, lên 19.190 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel giảm 270 đồng/lít, còn 17.130 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập và cũng không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Quỹ tại nhiều doanh nghiệp đầu mối vẫn duy trì mức dương lớn do không được sử dụng qua nhiều kỳ điều chỉnh gần đây.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng nguồn cung xăng dầu (gồm nhập khẩu và mua trong nước) đạt khoảng 9,1 triệu m³/tấn – tương đương 30,7% tổng kế hoạch phân giao cho cả năm 2025. Lượng tiêu thụ 4 tháng đầu năm đạt 8,5–8,8 triệu m³/tấn, tăng gần 6% so với cùng kỳ 2024. Tồn kho cuối tháng 4 ở mức 1,7–1,8 triệu m³/tấn, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và chủ động các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Tin hot thị trường ngày 29/5: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đồng loạt đóng cửa

Chợ Vinh “cửa đóng then cài” trái với cảnh tấp nập ngày thường. Ảnh: TPO

Hơn 1.000 ki-ốt kinh doanh tại tầng 1 và tầng 2 chợ Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đồng loạt “cửa đóng then cài”, ngừng hoạt động. Hình ảnh khu chợ vắng lặng hoàn toàn trái ngược với khung cảnh buôn bán sầm uất thường ngày.

Theo một tiểu thương tại chợ, nguyên nhân khiến các hộ đồng loạt đóng cửa là do bất đồng về mức thu tiền thuê ki-ốt. Cụ thể, giá thuê được thông báo tăng mạnh từ 42.000 đồng/m² lên 190.000 đồng/m² sau khi hết thời hạn miễn giảm từ cuối năm 2024. Dù Ban quản lý chợ đã có đề xuất điều chỉnh xuống còn 144.000 đồng/m², nhưng các tiểu thương vẫn cho rằng mức này quá cao, không phù hợp với tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay.

Tiểu thương cũng phản ánh, sau khi chợ Vinh không còn là chợ đầu mối, việc áp mức giá thuê ki-ốt theo diện chợ loại 1 là chưa hợp lý, bởi nhiều chợ cùng hạng tại Nghệ An có mức thấp hơn.

Liên quan đến hoạt động buôn bán và quản lý thị trường, UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, do ông Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh – làm Tổ trưởng.

Tin hot thị trường ngày 29/5: Thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm bốc mùi

Hàng hoá được cất giấu trong các kho đông lạnh. Ảnh: Quản lý thị trường

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm gồm mực ống, chân gà và sách bò đã bốc mùi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Đội Kiểm soát Hải quan kiểm tra kho đông lạnh tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 25 tấn mực ống, 300 kg sách bò và 160 kg chân gà được bảo quản trong thùng carton và sọt nhựa. Nhiều lô hàng đã có dấu hiệu phân huỷ, không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ.

Chủ kho – một người cư trú tại Quảng Ninh khai nhận đã thu mua toàn bộ số hàng trôi nổi trên thị trường để kinh doanh. Toàn bộ lô hàng đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 26/5, Đội QLTT số 1 thu giữ gần 8 tấn chân gà không rõ nguồn gốc tại TP Móng Cái; ngày 15/5 tiếp tục phát hiện hơn 2 tấn thực phẩm vi phạm tại Cẩm Phả.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm và hàng hóa không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.