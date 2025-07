Tin hot thị trường ngày 13/7: Bộ Y tế thu hồi giấy công bố 17 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày 11/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với 17 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên toàn quốc.

Các sản phẩm bị thu hồi thuộc nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh, chủ yếu tại TP.HCM và TP Long Xuyên (An Giang). Trong đó, hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc bị thu hồi giấy công bố 4 sản phẩm như Thoái Cốt Hoàn, TyVieXoan, Viên Khớp Hoàn; Công ty TNHH Dược phẩm Tập đoàn USA VIP bị thu hồi 3 sản phẩm như Eucavital Plus, ZN+VITC Syrup; hộ kinh doanh Đặng An Khang bị thu hồi 5 sản phẩm.

Ngoài ra, ba sản phẩm khác do Công ty Vy Vy Việt Nam và Công ty Nguyễn Minh công bố cũng bị thu hồi.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành và ngừng lưu hành ngay các sản phẩm vi phạm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin hot thị trường ngày 13/7: Thu hồi toàn quốc lô sữa rửa mặt Gammaphil chứa chất cấm không khai báo

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy toàn quốc lô sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil (chai 125 ml, số lô GMPA010524, sản xuất ngày 2/5/2024, hạn dùng 2/5/2027).

Lý do thu hồi là mẫu sản phẩm lấy tại một nhà thuốc ở TP Yên Bái bị phát hiện chứa hai chất bảo quản Methylparaben và Propylparaben – không có trong công thức đã được cấp phép theo Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Đơn vị sản xuất là Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm GAM MA (TP.HCM).

Cục yêu cầu các Sở Y tế thông báo đến các cơ sở ngừng bán, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm, đồng thời giám sát quá trình xử lý. Công ty GAMMA phải hoàn tất thu hồi và báo cáo kết quả trước ngày 2/8. Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát và xử lý doanh nghiệp theo quy định, báo cáo về Cục trước ngày 17/8.

Tin hot thị trường ngày 13/7: Thu thuế thương mại điện tử 6 tháng đầu năm đạt gần 100.000 tỷ đồng

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu từ hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số đạt 98.000 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của việc siết chặt kê khai, đẩy mạnh quản lý thuế với thương mại điện tử và triển khai các chuyên đề chống thất thu.

Cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,18 triệu tỷ đồng, bằng 68,7% dự toán. Đáng chú ý, 145.929 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, trong đó có hơn 45.000 hộ kinh doanh theo phương pháp khoán có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên.

Ngành thuế cũng đã hoàn hơn 74.000 tỷ đồng tiền thuế GTGT và hơn 1.200 tỷ đồng thuế TNCN. Ngoài ra, gần 99,4% doanh nghiệp đã tham gia khai thuế điện tử. Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, ứng dụng AI và đẩy mạnh thu hồi nợ thuế nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.