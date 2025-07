Giá bạc hôm nay 11/7: Thế giới bật tăng, trong nước đi ngang

Trong nước, giá bạc hôm nay 11/7 tại một số điểm giao dịch lớn như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi tại các khu vực còn lại, giá bạc giữ nguyên, chưa có điều chỉnh mới.

Theo khảo sát lúc 05h30 sáng ngày 11/7, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) đang được niêm yết ở mức:

1.393.000 đồng/lượng (mua vào)

1.436.000 đồng/lượng (bán ra)

So với phiên giao dịch sáng hôm qua, giá bạc tại đây tăng 3.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mức tăng này tuy không lớn nhưng đánh dấu sự chuyển biến tích cực của thị trường sau thời gian dài lình xình, ít biến động.

Trong khi đó, cũng tại khu vực Hà Nội, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác cho thấy giá bạc giữ nguyên so với phiên trước. Cụ thể:

1.149.000 đồng/lượng (mua vào)

1.182.000 đồng/lượng (bán ra)

Tương tự, thị trường TP. Hồ Chí Minh cũng không ghi nhận sự thay đổi nào trong giá bạc. Mức giá vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch sáng hôm qua, ở ngưỡng:

1.151.000 đồng/lượng (mua vào)

1.188.000 đồng/lượng (bán ra)

Như vậy, chỉ có hệ thống Phú Quý ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ, còn lại thị trường trong nước nhìn chung tiếp tục duy trì xu hướng ổn định, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh giá bạc thế giới bắt đầu có tín hiệu tích cực.

Giá bạc thế giới bật tăng

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay vào lúc 06h04 sáng ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 37,078 USD/ounce, theo cập nhật từ giabac.net. So với phiên giao dịch sáng hôm qua, giá đã tăng tới 0,673 USD/ounce – một mức tăng khá đáng kể trong bối cảnh thị trường kim loại quý đang chịu nhiều áp lực từ các yếu tố vĩ mô.

Trước đó, giá bạc ghi nhận ở ngưỡng 36,41 USD/ounce, giảm 0,12 USD so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Việc giá bật tăng trở lại thể hiện tín hiệu hồi phục đáng chú ý sau một giai đoạn điều chỉnh nhẹ.

Tính theo giá quy đổi tại Việt Nam, giá bạc thế giới hiện đạt:

968.000 đồng/ounce (mua vào)

973.000 đồng/ounce (bán ra)

So với phiên giao dịch trước, mức giá này đã tăng 17.000 đồng/ounce ở cả chiều mua và bán, phản ánh rõ ảnh hưởng từ biến động trên thị trường quốc tế.

Phân tích xu hướng: Giá bạc có thể lên mốc 40 USD/ounce?

Nhận định về xu hướng giá bạc trong thời gian tới, ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp, đánh giá rằng:

“Ngưỡng 37,5 USD/ounce đang là mức cản quan trọng mà giới đầu tư theo dõi sát sao. Nếu giá bạc có thể vượt qua mốc này, thì khả năng cao sẽ tiếp tục tăng và hướng tới vùng 40 USD/ounce.”

Ngược lại, ngưỡng hỗ trợ mạnh hiện được xác định ở mức 35 USD/ounce. Điều này cho thấy vùng giá hiện tại đang nằm trong khoảng dao động quan trọng, quyết định xu hướng trung hạn của thị trường bạc.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thoát khỏi những bất ổn do lạm phát, lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị, kim loại quý như vàng và bạc thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Do đó, bất kỳ diễn biến nào từ phía Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay dữ liệu kinh tế vĩ mô đều có thể khiến giá bạc biến động mạnh.

Giá bạc hôm nay 11/7 ghi nhận sự khởi sắc từ thị trường quốc tế với mức tăng đáng kể gần 0,7 USD/ounce. Điều này góp phần tạo lực đẩy nhẹ cho giá bạc trong nước, dù chỉ hệ thống Phú Quý có điều chỉnh tăng, còn lại phần lớn vẫn đứng giá.

Nhìn về ngắn hạn, thị trường đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ các yếu tố kinh tế toàn cầu để xác định xu hướng. Nếu giá bạc thế giới tiếp tục giữ đà tăng và vượt ngưỡng 37,5 USD/ounce như dự đoán, thị trường nội địa hoàn toàn có khả năng sẽ có thêm những điều chỉnh tích cực.