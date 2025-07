Tin hot thị trường ngày 11/7: Sẽ tự động thu thuế VAT hàng nhập khẩu dưới 1 triệu qua chuyển phát nhanh

Tin hot thị trường ngày 11/7: Giá chung cư Hà Nội mấp mé 80 triệu đồng/m2

Giá mở bán chung cư trung bình tại Hà Nội đạt mức 79 triệu đồng/m2. Các dự án chào bán đều thuộc phân khúc cao cấp trở lên, khiến giá mặt bằng chung tăng, lượng giao dịch giảm.

Theo báo cáo từ CBRE Việt Nam, quý II năm nay, giá mở bán chung cư trung bình tại Hà Nội đạt mức 79 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, các dự án chào bán đều thuộc phân khúc cao cấp trở lên, khiến giá mặt bằng chung tăng lên.

Quý II được nhận định là một quý bận rộn đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản, bởi họ chủ yếu đang trong quá trình chuẩn bị thủ tục pháp lý để mở bán các dự án trong các quý tiếp theo, bao gồm cả nhà ở xã hội và nhà thương mại. Theo nghiên cứu của các đơn vị, thị trường đã giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này phần nào phản ánh tâm lý tiếp tục nghe ngóng, chờ đợi của người mua nhà và cũng cho thấy, giá chung cư tại Hà Nội vẫn đang ở mức cao, vượt khả năng chi trả của nhiều người.

Do giá cao, tỷ lệ bán được hàng của các dự án chung cư mới chỉ đạt khoảng 60%, thấp hơn mức trung bình 70% của năm trước. Ước tính, trong cả năm nay, sẽ có khoảng 31.000 căn hộ mở bán mới, làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các dự án.

Tin hot thị trường ngày 11/7: Tạm giữ hơn 50 xe máy điện nghi hàng giả nhãn hiệu NIJIA tại Hà Nội

Ngày 16/6/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra và tạm giữ hơn 50 xe máy điện nhãn hiệu NIJIA và một số xe khác tại hai cơ sở kinh doanh của Cửa hàng xe điện Trung Hiếu (Hà Nội), do ông Lê Văn Kiên làm chủ. Qua kiểm tra, các xe bị nghi ngờ là hàng giả, có dấu hiệu vi phạm về số khung, số máy. Đại diện Công ty TNHH NIJIA Việt Nam xác nhận, các xe này không do đơn vị sản xuất hoặc phân phối chính thức.

Vụ việc do Công an TP. Hà Nội đề xuất kiểm tra trong bối cảnh thị trường xe máy điện có nhiều dấu hiệu buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gây lo ngại về an toàn người tiêu dùng và phòng cháy chữa cháy. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra. Đến nay, vụ án đã được khởi tố, 3 bị can bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin hot thị trường ngày 11/7: Từ 1/8, tự động thu thuế VAT với hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng qua chuyển phát nhanh

Từ ngày 1/8/2025, cơ quan Hải quan sẽ chính thức áp dụng quy trình tự động thu thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 1 triệu đồng qua chuyển phát nhanh. Đây là nội dung trong Thông tư 29/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành nhằm hiện đại hóa quy trình, giảm thủ tục hành chính và đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế cho ngân sách.

Trước đây, theo Quyết định 78/2010/QĐ-TTg, hàng dưới 1 triệu đồng được miễn cả thuế nhập khẩu và thuế VAT. Tuy nhiên, chính sách miễn VAT đã bị bãi bỏ từ 18/2/2025, theo Quyết định 01/2025/QĐ-TTg. Các lô hàng dưới 1 triệu đồng hiện vẫn được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải nộp VAT.

Do hệ thống chưa tự động hóa, việc thu thuế thời gian qua vẫn làm thủ công, gây tốn thời gian và dễ sai sót. Thông tư mới sẽ khắc phục bất cập này. Trước khi triển khai chính thức, Cục Hải quan thực hiện thí điểm từ 9–31/7 với một số doanh nghiệp để hoàn thiện quy trình.