Tin hot thị trường ngày 7/7: Yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ loại sữa có Lysine, Taurine và DHA vượt mức công bố

Tin hot thị trường ngày 7/7: TP.HCM xử phạt Công ty Loha vì vi phạm trong sản phẩm sữa

UBND TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Dược Loha (quận Bình Tân) tổng số tiền hơn 93,9 triệu đồng vì 3 hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến sản phẩm sữa UC2 Premium Colos 24h Optimum 1+.



Cụ thể, sản phẩm bị phát hiện có thành phần Lysine, Taurine và DHA vượt mức công bố, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trẻ nhỏ. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tự công bố hai sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ mà không đăng ký theo quy định, và ghi sai nơi sản xuất trên nhãn hàng hóa, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.



UBND TP.HCM yêu cầu Loha thu hồi, tiêu hủy hoặc thay đổi mục đích sử dụng các sản phẩm vi phạm, đồng thời nộp lại hơn 2,1 triệu đồng thu lợi bất chính. Doanh nghiệp phải hoàn tất các biện pháp khắc phục trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.



Tin hot thị trường ngày 7/7: Loạt dịch vụ hàng không được áp thuế VAT 0%

Theo Nghị định 181/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2025, nhiều dịch vụ trong lĩnh vực hàng không được áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng (VAT) 0%. Các dịch vụ ưu đãi thuế gồm: cung cấp suất ăn hàng không, cất hạ cánh, an ninh soi chiếu, băng chuyền hành lý, kéo đẩy, dẫn tàu bay, cho thuê cầu dẫn khách, điều hành bay, vận chuyển tổ lái, chất xếp – kiểm đếm hàng hóa.



Ngoài ra, dịch vụ phục vụ hành khách bay quốc tế từ sân bay Việt Nam, sửa chữa tàu bay cho tổ chức nước ngoài, và tra nạp nhiên liệu chuyến bay quốc tế cũng được hưởng ưu đãi này, nếu thực hiện trong khu vực cảng hàng không quốc tế.



Để được hưởng thuế suất 0%, doanh nghiệp phải có hợp đồng hoặc yêu cầu từ hãng bay nước ngoài và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Một số trường hợp được miễn điều kiện về hợp đồng, như phí phục vụ hành khách bay quốc tế.



Chính sách mới kỳ vọng giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút hãng bay quốc tế đến Việt Nam.



Tin hot thị trường ngày 7/7: Phân cấp lại công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP



Ngày 6/7/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1489/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 148/QĐ-TTg nhằm cập nhật quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hiện nay. Theo đó, việc đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 3 sao sẽ được chuyển từ cấp huyện lên cấp tỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất, tránh xáo trộn khi triển khai thực tế.



Theo quy định mới, công tác đánh giá OCOP được tổ chức ở hai cấp: cấp tỉnh và cấp trung ương. Cấp xã sẽ thực hiện rà soát hồ sơ và đề xuất đánh giá lên cấp tỉnh. Hội đồng cấp tỉnh chịu trách nhiệm đánh giá và công nhận sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao. Các sản phẩm đạt từ 90 điểm trở lên sẽ được chuyển lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đánh giá đạt chuẩn OCOP 5 sao – cấp quốc gia.



Quy trình mới giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình OCOP giai đoạn 2021–2025.



Tin hot thị trường ngày 7/7: Xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm tăng lượng, giảm giá trị

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 4,9 triệu tấn gạo, thu về 2,54 tỷ USD – tăng 7,6% về khối lượng nhưng giảm 12,2% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt 517,5 USD/tấn, giảm 18,4%. Philippines vẫn là thị trường lớn nhất với 43,4% thị phần, dù giá trị giảm 17,4%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà và Gana tăng mạnh, lần lượt 88,6% và 61,4%.



Giá lúa trong nước có sự điều chỉnh nhẹ. Tại Cần Thơ, lúa IR50404 đạt 7.900 đồng/kg; OM18 là 7.400 đồng/kg; Jasmine lên 8.400 đồng/kg. Giá bán lẻ gạo tại An Giang dao động từ 14.500–22.000 đồng/kg tùy loại.



Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán ở mức 382 USD/tấn, giảm nhẹ so với tuần trước. Gạo Thái Lan giảm do đồng baht mạnh, trong khi gạo Ấn Độ giữ giá nhờ nguồn cung lớn. Tại Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn cao dù nguồn dự trữ dồi dào, do chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng yếu.