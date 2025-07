Tin hot thị trường ngày 6/7: Thủ tướng yêu cầu trình Nghị định quản lý vàng trước ngày 15/7

Tin hot thị trường ngày 6/7: Phải trình Nghị định quản lý vàng trước ngày 15/7

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 104 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trước ngày 15/7. Mục tiêu là tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và quản lý thị trường vàng một cách linh hoạt, phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô.

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao điều hành chính sách tín dụng linh hoạt, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 16% trong năm 2025. Đồng thời, triển khai chương trình tín dụng nhà ở cho người trẻ và gói 500.000 tỷ đồng cho các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Về tài khóa, Bộ Tài chính được giao duy trì chính sách mở rộng hợp lý, tăng thu ngân sách ít nhất 20% so với dự toán. Ngoài ra, Chính phủ sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, với hạn chót trình dự thảo là trước ngày 15/7.

Tin hot thị trường ngày 6/7: Chính thức áp thuế chống bán phá giá với thép cán nóng từ Trung Quốc

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc, với mức thuế từ 23,1% đến 27,83%, có hiệu lực từ ngày 6/7/2025 và kéo dài 5 năm. Đồng thời, Việt Nam chấm dứt điều tra đối với sản phẩm cùng loại từ Ấn Độ do lượng nhập khẩu không đáng kể, chỉ chiếm dưới 3% tổng lượng nhập khẩu.

Các sản phẩm bị áp thuế là thép hoặc thép hợp kim dạng cán nóng, dày 1,2mm–25,4mm, chưa qua xử lý bề mặt. Một số mặt hàng như thép không gỉ và thép cán nóng dạng tấm được loại trừ.

Kết quả điều tra của Bộ Công Thương cho thấy thép HRC từ Trung Quốc có hành vi bán phá giá, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Lượng nhập khẩu từ Trung Quốc năm 2024 tăng hơn 33% so với năm trước, đạt 12,6 triệu tấn, cho thấy mức độ cạnh tranh không lành mạnh.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tập đoàn Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh đề nghị điều tra từ tháng 3/2024.

Tin hot thị trường ngày 6/7: Phát hiện 3 cơ sở ngâm hoa chuối với chất tẩy trắng và hàn the

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM vừa phát hiện ba cơ sở tại phường Bình Đông (quận 8) ngâm hoa chuối với chất tẩy trắng và hàn the nhằm tuồn thực phẩm bẩn ra thị trường. Các cơ sở này đều không có giấy phép kinh doanh và chứng nhận an toàn thực phẩm.

Tại cơ sở do ông N.T.L làm chủ, công an bắt quả tang 90kg sợi bắp chuối ngâm trong hóa chất trắng không rõ nguồn gốc. Ông L. khai mỗi ngày sơ chế khoảng 500kg hoa chuối, sau đó phân phối tới chợ đầu mối Bình Điền với giá gấp 2–3 lần giá thu mua.

Cùng thời điểm, cơ sở của ông T.K.L. bị phát hiện ngâm 59kg hoa chuối trong hóa chất được mua từ chợ Kim Biên. Tại công ty TNHH Phát triển Thương mại C.L, công an thu giữ 60kg hoa chuối ngâm và hơn 20kg hóa chất.

Công an đang mở rộng điều tra và xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 6/7: Tăng lệ phí đăng ký ôtô lên 20 triệu đồng sau sáp nhập tại một số địa phương

Ảnh: VNE

Từ ngày 1/7, người dân tại hai địa phương cũ là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phải đóng lệ phí đăng ký ôtô lần đầu theo mức 20 triệu đồng, sau khi hành chính sáp nhập vào TP.HCM. Mức tăng này áp dụng với ôtô dưới 9 chỗ ngồi, so với mức cũ chỉ 1 triệu đồng.

Thông tin trên được quy định trong Thông tư 71/2025 của Bộ Tài chính, phân chia lại địa bàn hành chính thành hai khu vực thu lệ phí. Cụ thể, khu vực I gồm Hà Nội, TP.HCM và toàn bộ các xã, phường trực thuộc hai thành phố này. Khu vực II gồm các đặc khu trực thuộc cấp tỉnh và các địa phương khác.

Ngoài ôtô, lệ phí đăng ký xe máy cũng tăng mạnh tại khu vực I, dao động từ 1–4 triệu đồng tùy theo giá trị xe. Trong khi đó, khu vực II giữ mức thu 150.000 đồng.

Thông tư cũng quy định, tổ chức, cá nhân cư trú tại đâu sẽ đóng lệ phí theo khu vực đó. Riêng Côn Đảo được xếp vào khu vực II nên không bị ảnh hưởng bởi mức tăng mới.