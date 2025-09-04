Tin hot thị trường ngày 4/9: Xe máy điện bùng nổ, mở nhượng quyền tủ đổi pin chỉ 210 triệu đồng

Tin hot thị trường ngày 4/9: Nhập hơn 86.000 tấn thịt lợn ngoại giá hơn 65.000 đồng/kg

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã chi hơn 1 tỷ USD nhập khẩu 534.800 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, tăng hơn 11% về lượng và 13,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Riêng thịt lợn, nhập khẩu đạt 86.100 tấn, trị giá 230,76 triệu USD, tăng tới 68,7% về lượng và gần gấp đôi về trị giá. Giá nhập khẩu bình quân thịt lợn khoảng 2.676 USD/tấn, tương đương hơn 65.000 đồng/kg, tăng gần 18% so với cùng kỳ 2024. Nga hiện là thị trường cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 47,5%, tiếp theo là Brazil, Tây Ban Nha, Canada và Ba Lan.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 13.050 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 68,75 triệu USD, giảm nhẹ về lượng nhưng tăng 22,6% về giá trị. Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Trong nước, giá lợn hơi tháng 8 giảm mạnh so với tháng 7, dao động 55.000–65.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương cho biết sức tiêu thụ giảm do tâm lý lo ngại dịch tả heo châu Phi, khiến người dân chuyển sang sử dụng thịt gà, cá và thực phẩm thay thế.

Tin hot thị trường ngày 4/9: V-Green triển khai nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện

Ngày 3-9, Công ty CP Trạm sạc Toàn cầu V-Green công bố triển khai mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện, với mức vốn ban đầu từ 210 triệu đồng cho một tủ tiêu chuẩn gồm 11 viên pin. Doanh nghiệp cam kết lợi nhuận tối thiểu 15%/năm trong 5 năm đầu, tương đương ít nhất 31,5 triệu đồng/tủ/năm. Nhà đầu tư được hưởng toàn bộ phí đổi pin 9.000 đồng/lượt, cộng thêm 1.250 đồng/lượt hỗ trợ trong 3 năm đầu, nâng tổng thu lên 10.250 đồng/lượt.

Theo V-Green, hệ thống vận hành tự động, không phát sinh chi phí nhân sự; nhà đầu tư có thể thu hồi vốn sau khoảng 2,5 năm nếu khai thác hết công suất. Quy trình đổi pin diễn ra trong chưa đầy 1 phút cho 2 viên, mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn cả đổ xăng.

Mô hình này được đánh giá vừa tạo dòng tiền ổn định, ít rủi ro, vừa thúc đẩy sự phát triển xe máy điện tại Việt Nam. Hiện V-Green đã vận hành 150.000 cổng sạc tại 34 tỉnh, thành và đặt mục tiêu mở rộng 150.000 điểm đổi pin trong 3 năm tới, vượt quy mô hệ thống trạm xăng dầu. V-Green được thành lập tháng 3-2024 bởi tỉ phú Phạm Nhật Vượng nhằm hoàn thiện hạ tầng xe điện VinFast.

Tin hot thị trường ngày 4/9: Siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm đường cát nhập lậu

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố cùng Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên – Môi trường yêu cầu tăng cường phối hợp ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép đường cát nhập lậu. Bộ nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Tại các tỉnh biên giới giáp Lào và Campuchia như Quảng Trị, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, lực lượng công an, biên phòng và quản lý thị trường được yêu cầu siết chặt kiểm soát địa bàn, tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vận chuyển và kinh doanh đường lậu. Trong khi đó, tại các đô thị lớn có nhu cầu tiêu thụ đường cao như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra nguồn gốc, ghi nhãn, hoạt động sang chiết, đóng gói và đấu giá đường nhằm ngăn chặn việc hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại buôn lậu, không tiếp tay cho vi phạm; đồng thời siết chặt kỷ cương trong đội ngũ cán bộ chống buôn lậu, xử lý nghiêm trường hợp bao che, dung túng. Quan điểm “không có vùng cấm” tiếp tục được khẳng định trong công tác đấu tranh chống buôn lậu đường.