Tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nội' và nhiều kế hoạch kích cầu du lịch năm 2025 phấn đấu đón 31 triệu lượt khách

UBND TP Hà Nội vừa triển khai kế hoạch "Kích cầu du lịch TP Hà Nội năm 2025" với mục tiêu triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng của TƯ và TP, hoàn thành nhiệm vụ ngành Du lịch được giao, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên trong năm 2025 và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, hướng tới du lịch xanh.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu đón 31 triệu lượt khách, trong đó có 7,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 130 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, kế hoạch của UBND TP Hà Nội có những điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, xây dựng các chương trình, gói sản phẩm kích cầu du lịch nội địa. Theo đó, UBND TP giao Sở Du lịch phối hợp với Tổng Công ty Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các khách sạn/khu nghỉ dưỡng 4-5 sao và đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Người Hà Nội và du khách trải nghiệm dịch vụ tại khách sạn 4-5 sao” gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để khuyến khích người dân và du khách trải nghiệm các dịch vụ cao cấp tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch phối hợp với Tổng Công ty Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, đơn vị liên quan tổ chức các tour du lịch kích cầu kết nối điểm đến nội đô: Hướng dẫn, vận động doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ,... xây dựng tour du lịch ưu đãi: giảm giá, khuyến mãi, tặng quà, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được công nhận là điểm du lịch. Ảnh: Kiều Anh.

Thứ hai, tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô trên địa bàn TP. Cụ thể, tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch chuyên nghiệp, đặc sắc gắn với chương trình kích cầu du lịch, mang đến nhiều ưu đãi về giá, dịch vụ và tăng trải nghiệm cho du khách như: Lễ hội Quà tặng Du lịch; Lễ hội Áo dài Du lịch; Lễ hội Du lịch; Festival Thu,... được duyệt trong Chương trình Xúc tiến TP năm 2025, qua đó quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu du lịch Thủ đô.

Thứ ba, tổ chức các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài nước. Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức diễn đàn thu hút khách du lịch quốc tế và tham gia Đại hội đồng TPO lần thứ 12 vào Quý II– III/2025; tổ chức các hoạt động liên kết, trao đổi để phát triển sản phẩm du lịch giữa Hà Nội và các địa phương du lịch trọng điểm trong cả nước.

Thứ tư, tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Trong đó, tại thị trường trong nước, tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại các tỉnh, thành phố trọng điểm; hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2025 tại Huế và các địa phương; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động phát triển du lịch làng nghề như: Festival Bảo tồn & Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025, hội thi sản phẩm làng nghề, tự hào “Nông sản Việt”.

Tại Thị trường quốc tế, tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các nước Pháp, Ý, Thụy Sỹ; tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch quốc tế: Hội chợ Du lịch quốc tế ITB ASIA 2025 tại Singapore; Hội chợ IMEX Frankfurt 2025 tại Đức; Hội chợ Du lịch quốc tế Tourism Expo Japan 2025 tại Aichi, Nhật Bản; Hội chợ Du lịch quốc tế FTM Top Resa 2025 tại Pháp; tham gia Hội chợ quốc tế Thủ công mỹ nghệ, sản phẩm quà tặng châu Âu năm 2025;...

Bên cạnh đó, hợp tác với hãng hàng không thu hút khách quốc tế đến Hà Nội; Tổ chức đón các đoàn FAMTRIP, PRESSTRIP, các đoàn quốc tế đến làm việc về liên kết phát triển du lịch, làng nghề và OCOP tại Hà Nội.

Thứ năm, Hà Nội sẽ tổ chức chương trình truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm kích cầu du lịch. Trong đó xây dựng, duy trì và quản lý fanpage thông tin xúc tiến du lịch Hà Nội trên nền tảng Facebook; xây dựng kênh YouTube, TikTok...; xây dựng video clip, ấn phẩm chuyên đề giới thiệu tour du lịch đặc sắc Hà Nội, quảng bá các gói kích cầu du lịch nội địa; tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nội” hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Du lịch Việt Nam.

Thứ sáu, tập trung công tác chuyển đổi số ngành du lịch Thủ đô. Xây dựng hệ thống thuyết minh du lịch thông minh; triển khai ứng dụng nền tảng địa chỉ số trong hoạt động du lịch; tiếp tục số hóa hệ thống thông tin về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, thị trường du lịch Hà Nội; ứng dụng công nghệ AI trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Ngoài ra, Hà Nội yêu cầu tăng cường xây dựng, quản lý môi trường du lịch an ninh, an toàn, thân thiện và văn minh. Trong đó đẩy mạnh hoạt động hậu kiểm, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô văn minh, thân thiện.