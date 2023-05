Trảng cỏ non đẹp như tranh ở hồ Trị An

Hồ Trị An nằm giữa các huyện Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu của Đồng Nai, cách TPHCM khoảng 80km. Đây là một hồ nước nhân tạo được xây dựng mục đích tích trữ nước cho nhà máy thủy điện Trị An.

Hồ Trị An rộng 32.000ha và từng được được mệnh danh là một trong những hồ nước rộng, có quang cảnh đẹp nhất của miền Nam. Song, hiện là thời điểm lòng hồ cạn nước, khô và nứt nẻ.

Nhưng có một số khu vực trong lòng hồ, đang lên cỏ xanh, tạo thành những thảo nguyên rộng lớn, thu hút người dân, các bạn trẻ và nhiếp ảnh gia đến tham quan, sáng tác ảnh.

"Nhà mình cách hồ Trị An khoảng 10km, khi còn độc thân, thi thoảng mình và các bạn học rủ nhau ra hồ cắm trại qua đêm, rồi mình kết hôn, bận rộn lo cho gia đình, không ghé nữa. Không ngờ, cuối tuần rồi, tranh thủ đưa cả nhà về thăm ông bà ngoại, mọi người lại đến hồ picnic nên mới biết mùa này, hồ đẹp như thế" - chị Vũ Thị Hồng Hạnh, nhà ở thị trấn Vĩnh An, Đồng Nai chia sẻ.

Ông Bùi Ngọc Duy An - Phó giám đốc công ty du lịch Hành Trình Việt, chuyên tổ chức tour sáng tác ảnh - chia sẻ: "Năm nào, thời điểm này, công ty tôi cũng khai thác đường tour sáng tác ảnh này cho các tay máy chuyên và không chuyên. Những ai lần đầu đến đây, phát hiện bãi cỏ trong lòng hồ đều tỏ vẻ ngạc nhiên". Theo ông Duy An, một tour sáng tác ảnh hồ Trị An mùa nước cạn và săn bươm bướm ở rừng Nam Cát Tiên do công ty ông tổ chức 2 ngày 1 đêm có giá 900.000 đồng/khách.

Ở một số khu vực khác thuộc lòng hồ, người dân vẫn sinh hoạt, đánh bắt và phơi cá khô. Bạn có thể ghé thăm hồ Trị An vào mùa nước cạn từ tháng 12 đến tháng Sáu, trong đó từ giữa tháng 5-6 như hiện nay, nước hồ cạn, sẽ lộ ra, cỏ phủ xanh thành một thảo nguyên xanh mát.

Quanh hồ có khá nhiều khu cắm trại từ bình dân (chỉ cho thuê lều) đến cao cấp (bao tất cả dịch vụ) với giá từ 25.000-900.000 đồng/người. Ngoài khám phá thảm cỏ trong lòng hồ, bạn có thể tham gia các hoạt động khác như chèo sup, thăm đảo Ó, ngắm hoàng hôn, săn bình minh, thưởng thức các món ăn địa phương...

