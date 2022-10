Trung Quốc hiện làm chủ tới 1/3 mỏ than mới của thế giới

Dựa trên dữ liệu từ trung tâm Giám sát Năng lượng toàn cầu (GEM), Trung Quốc hiện sở hữu trữ lượng khoảng 559 triệu tấn, chỉ tính riêng các mỏ than mới được thăm dò vào đầu năm, chiếm 29% tổng số toàn cầu, theo ghi nhận từ Bloomberg Intelligence. Đứng thứ hai là nước Úc với 17% trên tổng số, sau đó là Ấn Độ và Nga với 16% mỗi nước. Tuy nhiên, số lượng 1,94 tỷ tấn các mỏ mới được lên kế hoạch khai thác trên khắp thế giới vẫn ít hơn 15% so với một năm trước.

Với số lượng mỏ than mới cực lớn, Trung Quốc dự kiến có đủ than trong lòng đất để sử dụng trong 5 thập kỷ tới. Các mỏ nhiên liệu hóa thạch trên sẽ kéo dài thời hạn đạt mức phát thải carbon cao nhất của Trung Quốc trước năm 2030. Đồng thời, trữ lượng than này cũng đủ để đưa Trung Quốc vượt quá mục tiêu trung hoà carbon trước năm 2060.

Theo Bộ Tài nguyên Trung Quốc, trữ lượng than của nước này ở mức khoảng 208 tỉ tấn vào năm 2021, tăng 28% so với mức của năm trước, trong khi chi phí thăm dò khoáng sản tăng 10% lên 1,3 tỉ nhân dân tệ (184 triệu USD).

Mục tiêu sản lượng than hàng ngày đã được nâng lên 12,5 triệu tấn vào tháng 8, tương ứng với sản lượng hàng năm là 4,56 tỷ tấn. Trong khi giá giao ngay sẽ tiếp tục phục hồi do các công ty khai thác ưu tiên giao hàng cho các khách hàng có hợp đồng có thời hạn, hàng nhập khẩu có khả năng chịu nhiều áp lực hơn.

Các nhà nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc đang phải đối mặt với chi phí gia tăng sau khi đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất so với đồng đô la kể từ năm 2008. Ngân hàng trung ương đã vào cuộc để cảnh báo chống lại nạn đầu cơ, nhưng giá thị trường cho thấy có khả năng sẽ giảm thêm.

Ảnh: CNBC

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) và Giám sát Năng lượng toàn cầu (GEM) ngày 28/9 công bố nghiên cứu mới cho thấy Trung Quốc đã phê duyệt công suất sản xuất nhiệt điện than mới là 15 gigawatt và công suất luyện gang từ than đá ở mức 30 tấn trong nửa đầu năm nay, mặc dù nhu cầu điện và thép sụt giảm trong thời gian đó.

Nghiên cứu của CREA và GEM cho thấy Trung Quốc đã thông qua khoản đầu tư trị giá khoảng 26-33 tỷ USD vào lĩnh vực điện than và thép trong sáu tháng đầu năm. Điều này làm tăng nguy cơ nhiều tài sản bị mắc kẹt hơn khi nước này phải chạy đua để đáp ứng các mục tiêu carbon của mình.

Một nhà nghiên cứu Xinyi Shen của CREA cho hay mặc dù việc thúc đẩy sử dụng than đá có thể là một sự điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn, nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến các cam kết về khí hậu lâu dài của Trung Quốc.

Trung Quốc đã phê duyệt nhiều dự án than đá hơn do tình trạng thiếu điện làm tê liệt các thành phần lớn của nền kinh tế trong năm 2021.

Tuy nhiên, thay vì xây dựng nhiều nhà máy hơn, Trung Quốc cần tạo ra một hệ thống điện linh hoạt hơn và tăng cường khả năng lưu trữ để giúp phân phối điện ở những nơi cần thiết.

Sản lượng than đá của Trung Quốc trong thời gian từ tháng 1-8/2022 đạt 2,93 tỷ tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021, bù đắp cho sự sụt giảm nhập khẩu. Trung Quốc cũng đã nâng công suất sản xuất hàng năm tại các mỏ than lên 490 triệu tấn kể từ năm 2021.

Tổng công suất phát điện của Trung Quốc đã đạt 2.466 gigawatt vào cuối tháng 8/2022, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu nhờ lắp đặt các năng lượng Mặt Trời và điện gió mới, với tổng công suất điện Mặt Trời tăng 27% lên 349,9 gigawatt. Theo số liệu chính thức, nhiệt điện than cũng tăng khoảng 1% lên 1.110 gigawatt.

Theo Nhịp sống thị trường