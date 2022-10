USD ngân hàng chạm trần

Tỷ giá VND/USD tại Vietcombank tăng 2,64% trong tuần qua

Sáng 21/10, Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ tỷ giá trung tâm thêm 6 đồng lên 23.688 VND/USD. Mức trên được đánh giá là khiêm tốn so với mức vài chục đồng các ngày đầu tuần. Ngay sau động thái nới biên độ tỷ giá từ 3% lên 5% vào đầu tuần (ngày 17/10), Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ giá trung tâm thêm 147 đồng (+0,62%) tuần qua. Tỷ giá trần được phép giao dịch tại các ngân hàng tăng 2,58%.

Với biên độ 5%, tỷ giá tại các ngân hàng được phép giao dịch trong khoảng 22.504 - 24.872 đồng. Ngay từ cuối giờ sáng ngày 21/10, Techcombank nâng tỷ giá chiều bán ra lên mức kịch biên độ (24.872 đồng). Đến cuối ngày, VietinBank và Eximbank cũng đều nâng tỷ giá chiều bán ra lên mức kịch biên độ (24.872 đồng). Tại hầu hết các ngân hàng khác như Vietcombank, ACB, Sacombank, VIB…, tỷ giá bán cũng đã đồng loạt tăng lên 24.870 đồng, tiến sát mức trần quy định.

Cụ thể, tại Vietcombank và BIDV, tỷ giá USD/VND tăng thêm 200 đồng ở cả hai chiều lên 24.590 đồng chiều mua vào và 24.870 đồng chiều bán ra. Riêng VietinBank, không chỉ nâng tỷ giá bán, ngân hàng còn tăng mạnh hơn ở chiều mua, kéo chênh lệch tỷ giá mua – bán giảm còn 267 đồng. Tỷ giá USD/VND chiều mua vào là 24.605 đồng trong khi bán ra tại mức trần.

Tại các ngân hàng tư nhân, chênh lệch tỷ giá mua bán lại nới thêm do tăng mạnh ở chiều bán ra. VIB nhận mua USD qua hình thức chuyển khoản là 24.600 đồng và yết mức thấp hơn khi mua tiền mặt 24.580 đồng. Tương tự, ở chiều mua vào, ACB mua tiền tiền mặt ở mức 24.500 đồng và mua chuyển khoản với giá 24.600 đồng.

So với thời điểm cuối tuần trước, tỷ giá bán đã tăng 2,64%. Đây là một mức tăng hiếm thấy của tỷ giá. Trên thị trường tự do, giá USD cũng đã có khoảng thời gian biến động mạnh. Tuy nhiên, trong ngày 21/10, USD tự do tăng khá khiêm tốn, chỉ 20 đồng mỗi chiều. Khảo sát tại một số cửa hàng, giá USD được mua vào ở mức 25.020 đồng và bán ra tại 25.120 đồng.

USD trên thị trường thế giới nhích tăng và vẫn đang neo ở mức cao. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ 6 tiền tệ mạnh hiện vượt lên trên 113 điểm. Đồng bạc xanh mạnh lên khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn đang tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Ở kỳ hạn 10 năm, lợi suất trái phiếu đã có thời điểm chạm mốc 4,3%, cao nhất kể từ tháng 6/2008.

Không riêng trái phiếu Mỹ, hàng loạt trái phiếu Chính phủ các quốc gia phát triển bị bán mạnh, kéo lợi suất tăng cao. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định lãi suất trong chưa đầy hai tuần tới. Giới đầu tư vẫn đang đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất điều hành thêm 75 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 2/11.

Theo Công thương