Về hội Lim nghe làn điệu quan họ “vang, rền, nền, nảy”

Ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Lim 2023 cho biết, việc tổ chức lễ hội nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc. Đồng thời thể hiện lòng thành kính, biết ơn những danh nhân lịch sử văn hóa và những anh hùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Lễ hội Lim năm nay sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, hát quan họ, các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân, cổ vũ động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Các canh hát quan họ cũng được bố trí theo truyền thống tại nhà nghệ nhân quan họ, thuộc các làng thuộc thị trấn Lim, xã Liên Bão và xã Nội Duệ, để du khách thưởng thức.

Dòng người về trảy hội Lim 2023 mỗi lúc một đông trong ngày khai hội

Ông Đồng cũng cho biết tổ chức phần lễ theo nghi thức truyền thống, đảm bảo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương. Ngăn chặn, bài trừ sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa có nội dung xấu. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, chỉ đạo tổ chức các hoạt động của lễ hội với tinh thần vui tươi, thiết thực, đảm bảo tính trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm.

“Chúng tôi sẽ ngăn chặn và giải quyết các trường hợp ăn xin, ăn mày tại khu vực lễ hội. Nghiêm cấm tất cả hình thức hát quan họ ngửa nón nhận tiền. Khuyến khích các điểm hát quan họ dùng nhạc cụ dân tộc. Không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng, các loại nhạc khác không phù hợp. Nghiêm cấm các trò chơi điện tử, xiếc, môtô bay, quảng cáo và các trò chơi khác dùng loa nén, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn gây ảnh hưởng đến không gian lễ hội. Đồng thời nghiêm cấm các hàng quán, dịch vụ bày bán hàng, kinh doanh trên đồi Lim; nghiêm cấm lợi dụng các trò chơi dân gian để tổ chức cờ bạc trá hình; không tổ chức trò chơi chọi gà.”- ông Đồng nhấn mạnh.

Du khách thập phương "hòa mình" vào những làn điệu dân ca quan họ tại hội Lim 2023

Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cũng yêu cầu Phòng VH&TT huyện tham mưu UBND huyện tổ chức ký cam kết với các cơ quan nhà nước xung quanh lễ hội không tổ chức trông giữ xe thu tiền của du khách trong những ngày diễn ra lễ hội. Công an huyện Tiên Du huy động 100% lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại lễ hội và các khu vực lân cận…

Về “trảy” hội Lim 2023, ông Trần Văn Toàn ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương rất vui mừng cảm nhận không khí lễ hội đầu xuân với các liền anh khăn xếp áo the, liền chị áo mớ ba mớ bẩy, nón thúng quai thao đến hẹn lại lên, đón tiếp nhau thân tình, nồng hậu, tinh tế và lịch lãm theo lề lối của người hát Quan họ. Cảm nhận làn điệu dân ca quan họ đạt tới trình độ nghệ thuật cao kết hợp nhuần nhuyễn, mê đắm giữa lời ca và nhạc điệu nhằm bày tỏ tình yêu trong sáng, hết lòng vì người kia, chung thủy một lòng ngóng trông của tình yêu đôi lứa.

Ông Trần Văn Toàn ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương rất vui mừng khi về hội Lim 2023

“Hội Lim năm nay được tổ chức rất bài bản và hoành tráng về cơ sở vật chất, có sự khác biệt hẳn so với mọi năm. Chúng tôi cũng rất phấn khởi được hòa vào các làn điệu dân ca quan họ, các liền anh liền chị biểu diễn quá hay”, ông Toản chia sẻ.

Bà Phạm Thị Loan 70 tuổi ở Hà Nội, lần đầu tiên về Lim cho biết rất là vui thích khi được cảm nhận những làn điệu quan họ “vang, rền, nền, nảy” thể hiện sự đằm thắm của người quan họ trong sự ấm áp của tiết trời xuân, cũng như thể hiện tình cảm gắn bó yêu quê hương, đất nước của mọi người.

Sau 3 năm ngừng tổ chức do dịch COVID-19, lễ hội Lim 2023 được mở rộng gắn với thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn giá trị văn hóa di sản Quan họ

Lễ hội vùng Lim năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 2-3/2.

Về phần lễ, trong ngày 2/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), Ban tổ chức lễ hội tổ chức lễ dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim.

Về phần hội, tại trung tâm đồi Lim sẽ tổ chức hát quan họ tại các lán trại quan họ (12 lán) và trên sân khấu của lễ hội. Các trò chơi dân gian gồm có: Tổ tôm điếm, thư pháp, hội thơ. Buổi tối sẽ có chương trình văn nghệ biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội...

Đặc biệt, huyện Tiên Du khánh thành Hồ điều hòa Vân Tương và tổ chức bắn pháo hoa vào 21h ngày 2/2.

Ngày 3/2 (tức ngày 13 tháng Giêng), phần lễ diễn ra từ 7h30 để tổ chức rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, Liên Bão, Thị trấn Lim.

Còn phần hội sẽ tổ chức hát giao lưu, hát đối đáp quan họ tại các lán trại quan họ và trên sân khấu chính phục vụ du khách; các chương trình văn nghệ do Nhà hát quan họ Bắc Ninh và Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội...

Sau 3 năm ngừng tổ chức do dịch COVID-19, năm nay không gian lễ hội Lim được mở rộng gắn với thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn giá trị văn hóa di sản Quan họ. Công tác tổ chức Lễ hội đã được tỉnh Bắc Ninh và huyện Tiên Du triển khai nghiêm túc, chu đáo.

