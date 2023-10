VinFast VF6 Plus bản lái thử có gì?

22/10/2023 10:54 AM (GMT+7)

Theo đó, hãng xe Việt đã chính thức nhận đặt cọc VinFast VF6 kể từ ngày 20/10. Đồng thời, mẫu xe điện này cũng lần đầu tiên có xe lái thử dành cho người dùng quan tâm. Chiếc VF6 được sử dụng để lái thử là bản tiền thương mại, đang hoàn thiện những bước cuối cùng trước khi được bán ra thị trường.

Về thiết kế, xe điện VinFast VF6 bản tiền thương mại không khác biệt so với chiếc xe từng được ra mắt cách đây không lâu. So với chiếc xe từng xuất hiện tại cuộc triển lãm "VinFast - Vì tương lai xanh", chiếc xe này chỉ khác đôi chút khi không còn xuất hiện đèn gầm như trước đây. Ngoài ra, những chi tiết khác được giữ nguyên.

VinFast VF6 Plus nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng trên phần đầu xe và đuôi xe. Tiếp theo đó sẽ là cụm đèn chiếu sáng khá lớn và nằm thấp ở hai góc đầu xe. Mâm xe hợp kim đường kính 19 inch được sơn hai tông màu. Gương chiếu hậu có tích hợp hệ thống camera, thuộc gói camera 360 độ.

Được định vị trong phân khúc CUV cỡ B, xe điện VinFast VF6 có kích thước dài 4.238mm, rộng 1.820mm, cao 1.594mm cùng trục cơ sở dài 2.730 mm. Có thể thấy chiếc VF6 này sở hữu kích thước tổng thể tương đương với các mẫu CUV cỡ B trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, trục cơ sở của xe lại lớn hơn, tương với những mẫu CUV cỡ C như Honda CR-V hay Mazda CX-5.

Về nội thất, VinFast VF6 vẫn tương tự nhiên như phiên bản concept từng giới thiệu trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất có thể kể đến như xe không có cửa sổ trời dạng trần kính như chiếc xe từng xuất hiện tại triển lãm "VinFast - Vì tương lai xanh".

VF6 được trang bị ghế ngồi bọc da thực vật. Vô-lăng ba chấu có thiết kế kiểu D-Cut nhẹ, được tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Xe không có đồng hồ hiển thị sau vô lăng tương tự như trên mẫu VF8, thay vào đó là tính năng hiển thị thông tin lên kính lái HUD.

Màn hình trung tâm cảm ứng có kích thước lớn lên đến 12,9 inch, điều khiển toàn bộ mọi tính năng của xe như điều hòa, chuyển chế độ lái, chỉnh gương, hệ thống giải trí... Màn hình này cũng được tích hợp trợ lý ảo Vivi có thể điều khiển bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua Wifi và ứng dụng di động.

Về vận hành, VinFast VF6 Plus được trang bị một mô-tơ điện ở cầu trước. Động cơ này cung cấp sức mạnh 201 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 310Nm. Xe sử dụng bộ pin có dung lượng ở mức 59,6kWh, phạm vi hoạt động lên đến 381km trên phiên bản Plus. Xe còn có có 8 túi khí an toàn.

Những tính năng của gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS trên VinFast VF6 Plus gồm có: Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (cấp độ 2), Cảnh báo lệch làn, Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (cấp độ 2), Hỗ trợ giữ làn, Giám sát hành trình thích ứng, Điều chỉnh tốc độ thông minh, Tự động chuyển làn, Nhận biết biển báo giao thông, Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo có phương tiện cắt ngang phía sau, Cảnh báo mở cửa, Cảnh báo điểm mù, Phanh tự động khẩn cấp trước sau, Cảnh báo khi va chạm ở giao lộ, Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, Hỗ trợ đỗ xe thông minh, Hỗ trợ đỗ xe từ xa và camera 360 toàn cảnh.

Tuy nhiên, phiên bản tiền thương mại của VinFast VF6 Plus vẫn chưa được trang bị đầy đủ tính năng này. Hiện tại chỉ có khoảng 3 đến 4 tính năng được trang bị và đang trong thời gian hoàn thiện.

Giá xe VinFast VF6 Plus ở mức 765 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 855 triệu đồng (đã bao gồm pin). Hiện nay, nếu như khách hàng đặt cọc mua xe trước ngày 31/10 sẽ nhận được ưu đãi 20 triệu đồng và miễn phí sạc tại các trụ sạc công cộng trong một năm. Khách hàng thuê pin thì chỉ cần chi trả 1.800.000 đồng/tháng nếu đi dưới 3.000 km/tháng, nếu đi trên 3.000 km/tháng (không hạn chế số km) thì mức giá thuê pin là 3.000.000 đồng/tháng.

Theo báo Quốc Tế