Vỡ mộng khi chơi trên du thuyền: Thực tế khác xa tưởng tượng

Hành trình du lịch 24 ngày từ vùng biển xanh xinh đẹp của đất nước Belize nằm ở Trung Mỹ cho đến việc khám phá thủ đô Amsterdam của Hà Lan bằng du thuyền chắc chắn sẽ đem lại không ít niềm cảm hứng cho khách du lịch.

Tuy nhiên, trái với những cảnh đẹp, những cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú và những không gian yên tĩnh để thư giãn, những gì mà các cô gái dưới đây nhận được lại là sự thất vọng.

Chia sẻ trên trang Insider, 4 phóng viên nữ mảng du lịch của tờ này cho thấy những đám đông lớn chen chúc, những hàng dài người chờ đợi và cả rắc rối nhầm lẫn không đáng có đã khiến chuyến đi của họ phần nào không được trọn vẹn.

Tưởng tượng: Một mình ta một ban công, tha hồ ngắm đại dương bao la xanh ngút ngàn tầm mắt. Thực tế: Chỉ thấy toàn người là người!





Joey Hadden, nhân vật đầu tiên của bài viết đã mở đầu chuyến hành trình của mình với chiếc xe buýt đầy ắp người từ sân bay đến cảng du lịch ở Fort Lauderdale, Florida

Bước chân lên con tàu Royal Caribbean's Wonder of the Seas nổi tiếng, và cũng là con tàu du lịch lớn nhất thế giới, tất cả những gì Hadden mong đợi là cơ hội được ngắm nhìn đại dương rộng lớn.

Nhưng có vẻ khá nhiều người có cùng suy nghĩ với cô nên kết quả nhận lại là một đám đông du khách đứng ở boong tàu.

Và trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng 1 tuần trên con tàu sang trọng, cô ngạc nhiên nhận ra rằng ngay cả con tàu lớn nhất thế giới cũng có lúc quá tải.

Trong suốt chuyến hành trình, cô hiếm khi có được giây phút nào yên tĩnh một mình.

Bên cạnh đó, hồ bơi trên tàu lúc nào cũng trong tình trạng hết sức đông đúc, và việc tìm được một chỗ để bơi lội thoải mái và tắm nắng không hề dễ dàng.

Ở đây chỉ có bể bơi "đông cực" chứ không có bể bơi vô cực.

Đại diện của du thuyền chia sẻ với Hadden rằng có tất cả 19 hồ bơi, bể ngâm và bể bơi với sóng nhân tạo trên khắp du thuyền. Tuy nhiên, cô đã hoàn toàn thất bại trong thử thách tìm được một chiếc ghế trống ven hồ.

Các nhân viên của du thuyền có thể lấy đồ ra khỏi ghế sau 30 phút nếu không có ai dùng và nhường chỗ cho người khác. Nhưng trên thực tế, chủ nhân của món đồ có khi lúc đó chỉ đang bơi dưới hồ, hoặc đang dùng nhà vệ sinh, nên việc di chuyển đồ đạc có thể gây ra một vài rắc rối không đáng có nếu họ quay trở lại và thấy chỗ của mình đã bị người khác "chiếm giữ".

Hadden cũng đã đợi đến tối để tìm một chỗ cho mình, thời điểm mà mọi người thường không bơi nữa, nhưng lúc này lại sẽ có gió to và khá lạnh để có thể tận hưởng không khí bên ngoài.

Với Monica Humphries, chuyến du lịch trên thuyền vào tháng 7/2021 dường như cũng là một thảm họa vì đám đông du khách khiến cô không thể thư giãn hoàn toàn

Một trong những địa điểm đông khách nhất chính là chương trình hài kịch được tổ chức vào mỗi buổi tối.

Mặc dù rất muốn thưởng thức buổi biểu diễn nhưng vì đến hơi muộn nên cô phải đứng ở phía sau cùng của khán phòng. Một người quản lý trên tàu đã nói rằng các chương trình hài kịch của du thuyền Carnival rất được ưa thích, đó là lý do tại sao họ lại tổ chức nhiều buổi biểu diễn trong một chuyến đi, và đương nhiên ai đến sớm thì sẽ được ngồi trước.

Trong tình cảnh "đất chật người đông" như vậy, hài kịch duy nhất mà Monica có thể tận hưởng có lẽ chỉ là nụ cười chua chát cho vị trí kém thuận lợi của mình.





Hàng dài người chờ đợi cũng là một trong những điều phổ biến ở đây

Dù là lúc xuống tàu hay chờ đợi một dịch vụ nào đó, khách du lịch cũng đều phải xếp hàng một lúc mới được phục vụ.

Ngoài ra, việc xếp hàng đợi tại những bữa buffet trên tàu hay tại những quầy lễ tân cũng rất phổ biến.

Mỗi lần cần sự trợ giúp từ nhân viên, Humphries lại sợ hãi việc phải đến quầy lễ tân. Những hàng dài người xếp hàng di chuyển vô cùng chậm chạp, thậm chí có người còn nói rằng họ đã đợi hơn một giờ để được giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chia sẻ suy nghĩ của mình rằng quảng cáo không hề đúng với thực tế, đặc biệt là những món ăn được thông báo trước đó và những món ăn được phục vụ lại hoàn toàn khác nhau

Cụ thể, khi dùng bữa trên tàu, cô thường ăn theo dạng buffet tự chọn. Thật không may, những món ăn và bảng tên của chúng lại không hề có sự liên quan gì đến nhau. Điển hình là vào bữa ăn đầu tiên, Monica đã chọn món ăn được mô tả là bánh cuộn phô mai, nhưng đến khi ăn thử, cô ấy nhận ra rằng đó lại là thịt lợn.

Ngày tiếp theo, cô đã cẩn thận hỏi nhân viên phục vụ rằng món cuốn có thịt bên trong hay không, nhân viên cũng liên tục khẳng định rằng đó là món chay, nhưng thực tế bên trong cũng lại chứa thịt lợn.

Đối với Mikhaila Friel, cô đã gặp phải một tình huống khá oái oăm trong chuyến du lịch của mình trên con tàu Queen Elizabeth. Cô đã không hề biết rằng vị trí đầu tiên cô ngồi trong phòng ăn sẽ trở thành vị trí cố định trong suốt chuyến đi đó và không thể thay đổi được.

Mikhaila Friel phải ăn một mình trong suốt chuyến đi vì vị trí cố định.

Đây được xem là lỗi phổ biến đối với những du khách lần đầu đi tàu. Ban đầu, Friel nghĩ rằng mình sẽ dùng bữa một mình vào bữa tối đầu tiên, sau đó sẽ làm quen và ngồi chung với một nhóm bạn khi họ đã trở nên thân hơn.

Nhưng bởi vì quy định của tàu, Mikhaila đã phải ngồi ăn một mình mỗi tối. May mắn thay, cô đã kết bạn được với bàn bên cạnh nhưng rõ ràng điều này vẫn còn tồn tại một số bất tiện, đặc biệt là khi thời gian dùng bữa của mỗi bàn khác nhau.





Một số nỗi thất vọng khác lại đến từ việc thiếu kinh nghiệm và trải nghiệm

Một vài người đi du thuyền lần đầu đã ước rằng mình mang theo nhiều quần áo ấm hơn vì trước đó họ không nhận ra sự khác biệt giữa nhiệt độ trên biển và trong đất liền.

Krause thường xuyên cảm thấy lạnh và hối hận vì đã không mang theo nhiều quần áo dài tay hơn.

Đây là lần đầu tiên Amanda Krause đi du lịch trên du thuyền. Chính vì thế mà cô không hề lường trước được rằng thay vì những cơn gió nhẹ mát mẻ, thì thứ chào đón cô lại là khoảng thời gian ở lì trong phòng với điều hòa hoạt động liên tục.

Tương tự như vậy, Friel nhận thấy những cơn gió lạnh lẽo chính là một thách thức lớn và hối tiếc vì mình đã không mang theo nhiều quần áo hơn.

Nhìn chung, những chuyến du lịch của 4 cô gái có cả những điều tích cực và tiêu cực, nhưng họ vẫn rất vui lòng vì điều đó và xem những rắc rối trong chuyến đi là kinh nghiệm tham khảo cho những lần du lịch tiếp theo. Trên hết, họ đã có cho mình được những vốn hiểu biết mới cũng như những địa điểm, người bạn mới.

Theo Insider