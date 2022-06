5 loại gạo tốt nhất giúp chị em giảm mỡ bụng

Gạo có nhiều loại khác nhau. Bất cứ loại gạo nào cũng đều có bảng thành phần dinh dưỡng, khoáng chất và lợi ích sức khỏe riêng. Trong khi nhiều người thường xuyên nhịn ăn cơm vì mục tiêu giảm cân, nhất là giảm mỡ bụng thì giới chuyên gia nhận định điều này thực sự không cần thiết. Tìm đúng loại gạo để ăn sẽ giúp chị em tránh tích mỡ bụng.

Vòng eo thon gọn, chiếc bụng phẳng lỳ là ước mơ của mọi chị em phụ nữ.

TS Courtney D'Angelo (tác giả của Go Wellness) gợi ý, thay vì ăn cơm gạo trắng thông thường có những loại gạo tốt nhất giúp chị em giảm mỡ bụng.

1. Gạo lứt

Gạo lứt chứa nhiều chất xơ, vitamin B, kẽm và magie. Chất xơ rất có lợi cho việc giảm cân vì nó giúp ổn định lượng đường trong máu, giúp bạn no lâu.

TS D'Angelo cho biết thêm, gạo lứt cũng có thể giúp cải thiện tiêu hóa cũng như cung cấp vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột của bạn.

Gạo lứt chứa nhiều chất xơ, vitamin B, kẽm và magie.

2. Gạo hoang dã

Lúa dại là một loại cỏ bán thủy sinh nên về mặt kỹ thuật, nó là sự kết hợp của 4 loại cỏ khác nhau. Theo đánh giá của các chuyên gia dinh dưỡng, gạo hoang dã được công nhận là một loại ngũ cốc nguyên hạt chứa đầy vitamin, chất dinh dưỡng, chất xơ và nhiều loại chất chống oxy hóa. Nó cũng làm giảm tình trạng rối loạn lipid máu, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm cân.

3. Gạo đỏ

Gạo đỏ, một loại gạo thông thường khác được coi là một loại ngũ cốc nguyên hạt. Đây là một trong những loại gạo lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn, đặc biệt là khi đang cố gắng giảm mỡ bụng.

Loại gạo này chứa đầy chất xơ và protein, đồng thời giàu các chất chống oxy hóa hữu ích có thể giúp cơ thể bạn chống lại các gốc tự do.

Gạo đỏ là một trong những loại gạo lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn.

4. Gạo vàng Carolina

Gạo vàng Carolina không phổ biến như các loại gạo khác, nhưng nó xứng đáng được xếp ở vị trí hàng đầu trong danh sách vì những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.

Gạo vàng Carolina chỉ được trồng ở một vài vùng phía nam Hoa Kỳ. Hàm lượng dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cao đã đưa loại gạo này lên bản đồ thế giới.

5. Gạo nếp than

Một trong những loại gạo tốt nhất để giảm cân, giảm mỡ bụng và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn là gạo nếp than.

Loại gạo này có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong tất cả các loại gạo, nhờ vào hàm lượng anthocyanin, một chất chống viêm mạnh.

Một trong những loại gạo tốt nhất để giảm cân, giảm mỡ bụng và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn là gạo nếp than.

Nó cũng có lượng protein dồi dào, mỗi cốc gạo nếp than chứa 10g. Đồng thời, gạo nếp than rất giàu chất xơ. Cả 2 thứ này sẽ giúp bạn cảm thấy no và không muốn ăn vặt không lành mạnh, tạo cơ hội giảm mỡ bụng nhanh.

Loại gạo không thích hợp cho những người muốn giảm mỡ bụng

Đó chính là gạo trắng. ThS.BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198) nhận định, gạo trắng được chế biến kỹ, đã mất đi một số chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến. Loại gạo này có hàm lượng chất xơ thấp trong khi lượng carbs lại cao nhất so với các loại gạo kể trên.

Cơm gạo trắng có hàm lượng tinh bột đơn giản, dễ tiêu hóa. Ăn cơm trắng giúp bạn cung cấp năng lượng rất nhanh.

Một thực phẩm ít chất xơ về cơ bản sẽ không giúp bạn no lâu. Thay vào đó, bạn sẽ nhanh đói hơn. "Cơm gạo trắng có hàm lượng tinh bột đơn giản, dễ tiêu hóa. Ăn cơm trắng giúp bạn cung cấp năng lượng rất nhanh. Sau đó, bạn cũng nhanh bị đói rồi có xu hướng ăn một loại tinh bột nào đó để bù lại", chuyên gia nhận định.

Nếu ăn gạo trắng ở mức vừa phải thì có thể bạn vẫn giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, nếu muốn giảm mỡ nhanh ở khu vực này, chuyên gia vẫn khuyến cáo nên thay đổi bằng 1 trong 5 loại gạo trên.

Nếu không, bạn hoàn toàn có thể độn thêm một số loại hạt vào gạo trắng để nấu kèm như đậu đen, đậu đỏ, hạt dẻ hoặc yến mạch. Chúng đều là những thực phẩm giàu protein và chất xơ, giúp no nhanh, no lâu, cực hữu ích trong công cuộc giảm cân.