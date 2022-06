7 thực phẩm giúp trẻ béo phì giảm cân an toàn

Cá: Trong khuyến cáo dinh dưỡng cho trẻ thừa cân, béo phì từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cá là thực phẩm nên được bổ sung đều đặn hàng tuần. Các loại cá là nguồn cung cấp axit béo omega-3, protein, vitamin B tốt cho cơ thể, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ. Đặc biệt, axit béo omega-3 được tìm thấy trong các loại cá hồi, cá mòi và cá ngừ có thể giúp giảm mỡ cơ thể. Chúng chứa nhiều chất đạm giúp hạn chế cơn đói, duy trì cảm giác no trong nhiều giờ.

Thịt nạc: Bữa cơm cho trẻ không thể thiếu thịt, và cha mẹ nên cân nhắc tăng khẩu phần thịt nạc hàng ngày. Theo trang tin Medical News, bổ sung các loại thịt nạc trong chế độ ăn uống sẽ hỗ trợ giảm mỡ. Đặc biệt, các loại thịt nạc như thịt gà bỏ da, gà tây, thịt thăn lợn, bò, cá hồi và tôm chứa lượng protein cao với lượng calo thấp và ít thành phần chế biến hơn so với thịt đỏ. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng cho biết, khi ưu tiên ăn thịt nạc, bạn có thể "giới hạn lượng chất béo bão hòa tiêu thụ xuống dưới 10% lượng calo mỗi ngày".

Rau củ quả luộc: Theo tháp dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam mà Viện Dinh dưỡng xây dựng, rau quả là tầng thực phẩm thứ 6 (trong 7 tầng) với số lượng khuyến cáo nên ăn hàng ngày nhiều. Với trẻ thừa cân, béo phì - nhóm trẻ đang dư thừa nhiều năng lượng, chất béo trong cơ thể, các chất xơ, vitamin A, vitamin C, kẽm, sắt, canxi… có nhiều trong rau sẽ giúp bé tiêu hóa nhanh hơn, đào thải được độc tố, tiêu hao mỡ thừa. Phụ huynh nên cho trẻ ăn rau củ quả luộc thay vì chiên, xào, vì cách chế biến này ít dầu mỡ, giúp giữ nguyên các dưỡng chất trong rau, thích hợp cho chế độ giảm cân của trẻ.

Hoa quả ít ngọt: Theo trang tin Healthline, trái cây ít ngọt chứa ít calo, nhiều chất xơ, vitamin và các chất dinh dưỡng khác, có thể giúp giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, ung thư và bệnh tim. Đơn cử, một quả táo nhỏ chỉ chứa 77 calo nhưng cung cấp gần 4 g chất xơ, chiếm đến 16% lượng cơ thể cần trong ngày theo thống kê từ NutritionData. Sử dụng trái cây có lượng calo thấp thay cho các thực phẩm có lượng calo cao hơn như bánh, kẹo, khoai tây chiên… sẽ giúp giảm đáng kể lượng calo nạp vào và thúc đẩy quá trình giảm cân của trẻ. Ngoài việc ăn trực tiếp, cha mẹ có thể kết hợp trái cây với các thực phẩm khác tạo thành món ăn đa dạng cho thực đơn của bé.

Sữa đặc trị: Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of the North American Association for the Study of Obesity cho thấy, mức canxi kết hợp đặc tính protein hợp lý trong các sản phẩm sữa góp phần rất lớn vào việc giảm cân vì chúng tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể và cải thiện khả năng lưu trữ năng lượng tự nhiên. Do vậy, bổ sung sữa mà đặc biệt là dòng sữa đặc trị như Nutifood GrowPLUS+ trắng sẽ hỗ trợ trẻ thừa cân, béo phì giảm cân khoa học, hiệu quả. Nhập khẩu 100% từ Thụy Điển, GrowPLUS+ trắng chứa 29 vitamin và khoáng chất cho sự phát triển toàn diện cả về chiều cao và trí não trẻ, cùng hệ chất Fiber Balance (Polydextrose và FOS/Inulin) cân bằng chất xơ giúp kiểm soát cân nặng tối ưu.

Đậu phụ: Trong số các thực phẩm được Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo nên dùng cho trẻ thừa cân, béo phì, đậu phụ được xếp vào nhóm thực phẩm hỗ trợ giảm cân lý tưởng. Đậu phụ chứa nhiều protein thực vật cao, giúp đánh tan lượng mỡ thừa ở bụng, kích thích hệ tiêu hóa, giúp trẻ no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ năm 2018 cũng cho thấy, những người ăn nhiều protein từ đậu phụ thường cảm thấy no lâu hơn và cũng ít suy nghĩ về việc ăn uống hơn so với những người nạp ít protein.

Ngô luộc: Theo kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia công bố, trung bình một bắp ngô luộc nặng khoảng 250 g có 150 g phần lõi và 100 g phần thịt thì chứa khoảng 177 calo. Lượng calo này thấp hơn nhiều so với những thực phẩm giàu tinh bột khác như khoai, gạo hay bột mì. Không chỉ giàu chất xơ giúp cơ thể nhanh cảm thấy no mà không bị đói vặt, ngô còn cung cấp đa dạng nhóm vitamin như C, B1, B2, B9 hay vitamin E. Phụ huynh có thể bổ sung ngô thay cho một phần lượng tinh bột trẻ nạp vào mỗi ngày, hoặc thay cho các bữa ăn phụ giàu năng lượng khác.