8 mẫu túi xách mang tính biểu tượng, đặt tên theo người nổi tiếng

Di sản trong giới thời trang luôn được tôn vinh theo nhiều cách và đương nhiên những nhà mốt lừng danh thế giới cũng sẽ có cách để thể hiện sự "tôn thờ" của mình trước những biểu tượng thời trang của riêng họ.

Và những chiếc túi xách được đặt tên theo những biểu tượng thời trang, nhân vật lịch sử là một cách cá nhân hóa tầm nhìn nghệ thuật, ví dụ như Lady Dior lấy cảm hứng từ Công nương Diana quá cố chẳng hạn. Để rồi mỗi khi nhắc đến những chiếc túi xách kinh điển, giới mộ điệu lại được dịp hồi tưởng về phong cách của những nhân vật thời trang bất hủ.

Túi Lady Dior: Chiếc túi từ "vô danh" trở thành biểu tượng sau khi được Công nương Diana sử dụng

Chiếc túi được Đệ nhất phu nhân Pháp Bernadette Chirac tặng cho Công nương quá cố vào năm 1995 từ khi chưa được công bố công khai. Ban đầu, chiếc túi này có tên là Chouchou, sau khi được Công nương Diana sử dụng, nhà mốt Dior đã đổi tên nó thành Lady Dior vào năm 1996.

Ngay lập tức chiếc túi trở thành món đồ yêu thích của Công nương Diana, thậm chí bà còn ngỏ ý nhà mốt thiết kế một chiếc túi mang gam màu xanh hợp với màu mắt đặc biệt của bà. Mặc dù ban đầu nhà mốt Dior không có tên chính thức cho chiếc túi này, nhưng sức ảnh hưởng của Công nương Diana tạo tiền đề cho sự nổi tiếng của mẫu túi đã khiến nhà mốt đổi tên để tôn vinh bà.

Mẫu túi Gucci Diana nổi tiếng sau khi Công nương Diana diện cùng quần shorts, áo nỉ thể thao

Năm 1991, Gucci Bamboo Handle Tote ra mắt giới thời trang và ngay lập tức được Công nương Diana ưu ái lựa chọn. Chiếc túi tote có kiểu dáng cơ bản với điểm nhấn là phần tay cầm được làm từ tre sơn mài.

Khi các tay săn ảnh chụp được cảnh Công nương Diana rời phòng tập Harbour của Chelsea trong chiếc áo nỉ họa tiết và quần đi xe đạp vào đầu những năm 1990, chiếc túi rộng rãi đã trở thành biểu tượng cho phong cách của Công nương Diana, gợi lên sự tự do cá nhân của bà. Và lại một lần nữa, Công nương Diana trở thành nguồn cảm hứng của nhà mốt lừng danh cho thiết kế túi xách của họ.

Gần 20 năm sau, Gucci đã đưa chiếc túi mang tính biểu tượng ra khỏi kho lưu trữ và tạo hình lại cho phiên bản năm 2021 qua bàn tay sáng tạo của Alessandro Michele. Mẫu túi với ba kích cỡ tương ứng với mức giá từ 2.080 - 2.430 - 2.960 bảng (khoảng từ 67 - 78 - 95 triệu đồng). Với tùy chọn bảy màu, điểm khác biệt nhất so với bản gốc là dây buộc thắt lưng bằng da màu neon rực rỡ bao quanh tay cầm của túi

Chiếc túi biểu tượng Hermès Kelly "vang danh" từ khoảnh khắc Công nương Grace Kelly che bụng bầu

Rất ít người biết rằng, trước khi làm khuynh đảo giới mộ điệu thì Hermès Kelly chỉ là dòng túi với cái tên khó nhớ và không mấy nổi tiếng: Sac à dépêches. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cánh săn ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc Công nương Grace Kelly dùng chiếc túi "Sac à dépêches" để che bụng bầu vào năm 1950.

Ngay sau đó, mẫu túi đã được săn đón nhiệt tình bởi những tín đồ thời trang đến nỗi, Hermès đã đổi tên chiếc túi theo tên của Công nương Grace Kelly và giờ đây, những chiếc túi Hermès Kelly vẫn luôn là dòng sản phẩm đắt đỏ và đẳng cấp bậc nhất của Hermès.

Đây là chiếc túi Hermès nguyên bản của Công nương Grace Kelly, được trưng bày tại Trung tâm trưng bày K11, Thượng Hải.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy mua một lúc 6 chiếc túi Gucci và The Jackie Gucci ra đời từ đó

Jackie Kennedy vẫn luôn được tôn sùng là một trong những Đệ nhất phu nhân thời trang nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đơn giản và sang trọng, bà là minh chứng tiêu biểu cho triết lý "Less is more" của làng thời trang.

Chiếc túi lần đầu tiên được giới thiệu với tên gọi G1244 vào năm 1961, thiết kế mang hình dáng lưỡi liềm, sần sùi vốn dĩ là một món đồ unisex. Vào một ngày của năm 1964, Jackie Kennedy bước vào một cửa hàng Gucci, bà không chỉ mua một, mà đến 6 chiếc túi này. Cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy yêu thích chiếc túi này đến mức nó gần như trở thành vật bất ly thân của bà mỗi khi ra ngoài.

Phiên bản mới nhất của chiếc túi huyền thoại Jackie 1961, từ kho tàng di sản của Gucci là một biểu tượng đã tồn tại như đại diện của một kỷ nguyên đầy tự do và phóng khoáng của thập niên 70.

Sau khi bức ảnh chụp bà sử dụng chiếc túi này làm vật che chắn khỏi các tay săn ảnh vào những năm 70, chiếc túi này trở nên nổi tiếng và được giới mộ điệu săn lùng. Vì thế Gucci đổi tên chiếc túi để vinh danh cựu Đệ nhất phu nhân.

Chiếc túi Hermès Birkin xa xỉ nhất mọi thời đại, ra đời để phục vụ bà mẹ bỉm sữa - siêu mẫu Jane Birkin

Hermès Birkin nổi tiếng là một trong những mẫu túi có mức giá xa xỉ bậc nhất thế giới, thậm chí một số mẫu bán lại có giá lên tới 500.000 đô la Mỹ. Nhưng nhân vật bí ẩn đằng sau cái tên là ai?

Rõ ràng, ý tưởng về chiếc túi "It - Bag" khổng lồ của thế giới đã trở thành hiện thực khi nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Anh gốc Pháp Jane Birkin đang ngồi cạnh một giám đốc điều hành của Hermès trên một chuyến bay và nói rằng cô ấy đang tìm kiếm một chiếc túi phù hợp để "đựng cả thế giới".

Theo tạp chí L'Officiel USA, chiếc túi được thiết kế ngay tại chỗ, trên mặt sau của chiếc túi chống say máy bay, và khi đó mẫu túi "đựng cả thế giới" cũng như cái tên Hermès Birkin chính thức ra đời.

Kylie Jenner sở hữu những chiếc túi xách Hermès Birkin trị giá khoảng 1 triệu USD.

Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni và Roger Vivier Carlalala

Chiếc túi Carlalala hay Carla được lấy cảm hứng từ Carla Bruni, cựu Đệ nhất phu nhân Pháp. Chiếc túi nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2009 - 2010 của Roger Vivier. Vốn xuất thân là người mẫu nên có dáng người chuẩn và gu thời trang tinh tế, Carla Bruni ngay lập tức chứng minh sức hút đến từ chiếc túi mang tên mình.

Carlalala vẫn đang được kỳ vọng sẽ là chiếc "It Bag" của làng mốt với kiểu dáng vô cùng đơn giản, với phần da cá sấu và khóa nổi bật của Roger Vivier.

Túi Alexa của Mulberry do Alexa Chung thiết kế: Chiếc túi tạo nên kỳ tích

Thành công của Mulberry không thể không nhắc tới công sức của nữ MC đa tài Alexa Chung. Dòng túi xách mang tên Alexa mà Alexa Chung thiết kế cho Mulberry đã giúp thương hiệu này lại gần hơn với người tiêu dùng. Với 4 kiểu dáng thiết kế khác nhau trên chất liệu da thuộc, giá bán của túi xách Alexa dao động từ 525 bảng Anh (17,4 triệu đồng) tới 3.750 bảng Anh (124,6 triệu đồng).

Được xem như một biểu tượng thời trang đương đại, Alexa Chung sở hữu vẻ đẹp pha trộn nét "hippie trí thức" (preppy-hippie) kiểu Mỹ và khí chất lạnh lùng đậm tinh thần Anh. Phong cách của cô nàng không bao giờ chỉ thiên về nữ tính hoặc nam tính. Sự cân bằng, tiết chế trong những món đồ thời trang đại diện cho nhiều nét tính cách là điều độc đáo trong phong cách của Alexa Chung. Và cô chính là nguồn cảm hứng hoàn hảo để nhãn hiệu Mulberry mang tới chiếc túi xách mang tên Alexa.

Túi xách Ballin Amal: Chiếc túi mang tên một nhân vật ngoại đạo của Hollywood

Amal Clooney vươn tầm trở thành ngôi sao toàn cầu khi kết hôn với "quý ông hoàn mỹ" của Hollywood George Clooney. Dù không hoạt động tại showbiz nhưng phong cách thời trang của nữ luật sư Amal Clooney được đánh giá nổi bật và sang trọng không kém bất kỳ kiều nữ Hollywood nào.

Nhà mốt Ballin, một thương hiệu giày của Ý, đã tôn sùng phong cách và phong thái của Amal Clooney bằng cách đặt tên cho một trong những chiếc túi của họ là The Amal. Theo Glamour, vào năm 2014, chiếc túi được bán lẻ với giá khoảng 1.200 đô la Mỹ, mặc dù ở thời điểm hiện tại không rõ liệu mẫu túi The Amal này có còn xuất hiện trên thị trường hay không.

Theo Scmp