9 tips chọn giày cao gót tôn dáng, không gây đau chân

Giày cao gót là món đồ quan trọng với bất cứ chị em phụ nữ nào. Một đôi giày cao gót phù hợp có thể tôn dáng cao ráo, khiến style thêm phần chỉn chu và ấn tượng hơn mấy phần. Tuy nhiên, để chọn được đôi giày cao gót hoàn hảo không phải là điều đơn giản. Dưới đây là những lưu ý mà các chị em nên thuộc nằm lòng để chọn được đôi giày cao gót phù hợp.

1. Kiểm tra phần gót và phần bàn chân

Trước khi quyết định rút ví sắm 1 đôi giày cao gót, bạn nên thử kiểm tra phần gót và phần bàn chân bằng cách gập nhẹ rồi thả buông tự nhiên để xem giày có bị biến dạng hay không. Nếu giày nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu thì chứng tỏ giày có phần bàn chân mềm, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Ngược lại, nếu phần bàn chân cứng, khó gập, bị biến dạng thì đôi giày đó có chất liệu thô cứng, gây khó chịu khi sử dụng lâu dài.

2. Thử các kích cỡ khác biệt ở cả 2 chân

Thực tế hai bàn chân của chúng ta không hề có kích thước giống nhau, một bên chân thường lớn hơn bên chân còn lại chút đỉnh. Vì vậy, khi tìm được đôi giày ưng ý, bạn nên đi thử ở cả 2 chân để tìm được size giày vừa vặn, thoải mái nhất với cả 2 bàn chân.

3. Chú ý đến sự ổn định khi đi thử giày

Nếu gặp phải hiện tượng trơn trượt, khó đi ngay khi thử giày ở tiệm thì đó chính là dấu hiệu cho thấy đôi giày này không dành cho bạn. Đừng mang hy vọng rằng bạn sẽ có thể tập đi, tập quen và kiểm soát được đôi giày đó trong tương lai. Thực tế, những đôi giày này thường có thiết kế thiếu chắc chắn, khó kiểm soát, rất dễ khiến bạn loạng choạng, té ngã hoặc đau chân khi sử dụng lâu dài.

4. Chọn thiết kế bao phủ hết phần bàn chân

Vì yếu tố thẩm mỹ, nhiều cô nàng thường chọn những đôi giày có thiết kế phần bàn chân nhỏ. Tuy nhiên, khi sử dụng lâu dài, lực ở bàn chân phân bổ không đều sẽ dẫn đến tình trạng nặng thì đau chân, chuột rút; nhẹ thì ngón chân co quắp kém đẹp. Do đó, bạn nên chọn những thiết kế có phần bàn chân vừa vặn, không quá nhỏ cũng không quá to.

5. Sắm giày cao gót vào buổi chiều tối

Vào buổi chiều tối, bàn chân chúng ta thường có kích thước lớn hơn vào buổi sáng chút đỉnh. Điều này là do quá trình vận động, đi lại trong cả ngày dài đã khiến đôi chân "phồng ra". Vì vậy, việc thử giày vào buổi chiều tối sẽ giúp bạn chọn được đôi giày có kích cỡ thoải mái, vừa vặn hơn so với việc thử giày vào buổi sáng.

6. Kiểm tra giày bằng tay

Trước khi rút ví sắm 1 đôi giày nào, bạn nên dùng bàn tay kiểm tra một lượt cả bên ngoài lẫn bên trong giày. Việc này sẽ giúp bạn rà soát kỹ càng các khu vực mối nối, quai giày để xem giày có được thiết kế mềm mại, để lộ các chi tiết mối nối có thể gây khó chịu khi sử dụng lâu dài hay không.

7. Khi thử giày mới, hãy thử bước đi trên bề mặt cứng

Nhiều cửa hàng bán giày thường được trải thảm mềm, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu khi đi thử giày. Tuy nhiên, để kiểm tra xem đôi giày đó có thật sự dễ sử dụng, không trơn trượt hay không thì bạn nên thử đi trên nền sàn cứng.

8. Chú ý đến khoảng cách giữa bàn chân và gót giày

Nhiều người thường chỉ chăm chăm chú tâm đến chiều cao gót giày mà quên mất việc kiểm tra khoảng cách giữa bàn chân và gót giày. Thực tế khoảng cách giữa bàn chân và gót giày càng nhỏ thì giày càng kém ổn định, trọng lực truyền xuống phần ngón chân nhiều, dễ gây đau chân. Ngược lại, một đôi giày có khoảng cách giữa bàn chân và gót giày rộng sẽ giúp lực được phân bổ đều, tránh đau chân.

9. Chất liệu giày

Những đôi giày làm bằng chất liệu nhân tạo thường khá cứng, không ôm sát được đường cong tự nhiên của bàn chân. Những đôi giày này cũng dễ gây ra những vết bỏng rộp, sưng tấy khi cọ vào chân. Lý tưởng nhất, bạn nên chọn giày làm từ chất da lộn hoặc da tự nhiên.