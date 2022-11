94% người tiêu dùng Việt Nam áp dụng thanh toán điện tử

Người tiêu dùng sử dụng các nền tảng số để thanh toán hóa đơn bởi sự tiện lợi, tính an toàn và bảo mật cao. Ảnh: Lê Vũ

Trong báo cáo mới nhất về thói quen, thái độ và hình thức thanh toán của người tiêu dùng do Mastercard công bố, đơn vị này ghi nhận rằng trong việc quản lý tài chính cá nhân, người tiêu dùng Việt Nam thường quan tâm đến hình thức thanh toán điện tử nhiều hơn so với mức trung bình trong khu vực. Cuộc khảo sát nêu trên được Mastercard thực hiện với một nhóm người tiêu dùng tại 40 thị trường thuộc 5 khu vực, trong đó có 7 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam.

Vtv.vn dẫn thông tin từ cuộc khảo sát, cho thấy có 94% người tiêu dùng Việt Nam đã sử dụng ít nhất một phương pháp thanh toán điện tử; 78% người tiêu dùng tăng tần suất sử dụng cùng lúc nhiều hình thức thanh toán. Nổi bật như thanh toán qua ví điện tử, mã QR, mua trước trả sau (BNPL), sinh trắc học… Tỷ lệ này cao hơn so với mức trung bình của toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương là 88%.

Báo cáo cũng chỉ ra, người tiêu dùng sử dụng các nền tảng số để thanh toán hóa đơn bởi sự tiện lợi (chiếm 78%), tính an toàn và bảo mật cao hơn (chiếm 60%) và tránh việc quên hay thanh toán muộn (chiếm 58%).

Ngoài ra, theo số liệu thống kê, trong năm 2022, có 89% người tiêu dùng Việt Nam cũng sử dụng công cụ số cho hoạt động tài chính. Phổ biến nhất là thanh toán hóa đơn (chiếm 85%), chuyển khoản ngân hàng (chiếm 80%) và bắt đầu thói quen tiết kiệm (chiếm 73%).

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những lo ngại về tính bảo mật. Đây cũng là cơ hội để các nhà cung cấp dịch vụ có thể bổ sung kiến thức và củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào các phương thức thanh toán điện tử.

Theo Kinh tế Sài Gòn