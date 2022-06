Áo sơ mi vẫn được chị em sắm hoài không thấy chán

04/06/2022 6:00 AM (GMT+7)

Áo sơ mi là một trong những item "must-have" trong tủ đồ của mọi cô gái. Dẫu "nhẵn mặt" chị em nhưng áo sơ mi chưa bao giờ bị "thất sủng". Lý do đơn giản bởi vì áo sơ mi dễ mua, dễ mặc, dễ phối. Dù nàng sở hữu vóc dáng mũm mĩm hay mảnh mai, dù nàng mix áo sơ mi với quần jeans hay chân váy,... thì đều "auto" đẹp và sành điệu. Chưa hết, áo sơ mi còn có thể diện mọi lúc mọi nơi từ đi học, đi làm, đi chơi...

Lượn lờ các sàn thương mại điện tử và shop online, mình đã tìm thấy loạt địa chỉ bán áo sơ mi cực kỳ "okelah": màu sắc kiểu dáng trendy, chất lượng tốt và quan trọng là giá cực kỳ hợp túi tiền. Các nàng cứ nghía thử kiểu gì cũng muốn "chốt đơn" vài em để về diện cho coi.

Hee By Ohi

Nếu là "fan cứng" của áo sơ mi thì bạn nhất định không thể bỏ qua shop Hee By Ohi. Các thiết kế của shop đa phần đều là mẫu sơ mi basic, tuy nhiên điểm cộng đó là sự đa dạng trong gam màu cũng như những đường may tỉ mỉ, không chỉ thừa. Các mẫu áo sơ mi đa phần được bán đồng giá từ 299k. Chất liệu chủ yếu là cotton hoặc linen, đều thấm hút mồ hôi tốt, siêu mát mẻ thích hợp mặc mùa hè lắm nha.

Unleashedvn

Nếu nàng muốn có một chiếc áo sơ mi chuẩn chỉnh theo đúng số đo của mình thì Unleashedvn là địa chỉ nên ghé bởi shop có nhận may đo riêng theo yêu cầu của khách. Cũng giống như Hee By Ohi, các mẫu sơ mi của Unleashedvn dù không quá đa dạng mà chỉ tập trung vào các thiết kế basic quen thuộc. Chất lượng vẫn nằm ở sự tỉ mỉ, chỉn chu của từng đường may cũng như chất vải. Bởi vậy, tại sàn TMĐT các mẫu sơ mi của shop có đến cả nghìn lượt bán và đánh giá 5 sao, đủ thấy chất lượng xịn xò và được lòng chị em cỡ nào rồi đó.

Chalin Studio

Khác với 2 shop nói trên, Chalin không phải hàng thiết kế mà là hàng Taobao nhưng lại ghi điểm ở khoản đa dạng mẫu mã, kiểu dáng. Đặc biệt là style Hàn siêu sành điệu. Các mẫu áo của shop dao động mức giá "dễ thở" chỉ khoảng 200k. Mẫu nào cũng xinh xắn khỏi chê. Tất cả các mẫu đều có sẵn và được đích thân cô chủ shop làm mẫu nên chị em không lo cảnh chờ đợi order mệt nghỉ.

