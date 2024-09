Nuôi chim yến kết hợp làm du lịch

Nghề nuôi chim yến ở huyện Cần Giờ ngày càng chuyên nghiệp khi có cả trung tâm sơ chế tổ yến ở đây. Ảnh: T.Đ

Hình thành làng nghề nuôi chim yến

Vùng nuôi chim yến được quy định tại 4 địa phương, gồm TP.Thủ Đức và các huyện, như Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn.

Cụ thể, TP.Thủ Đức có phường Long Phước; huyện Cần Giờ có các xã An Thới Đông, Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp; huyện Củ Chi có các xã An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Thái Mỹ, Trung An; huyện Hóc Môn có các xã Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn và Xuân Thới Thượng.

Theo Sở NNPTNT TP.HCM, hiện TP có hơn 700 nhà nuôi yến tại 18 quận, huyện, gồm TP Thủ Đức, quận 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè.

Đa số các nhà yến tại các huyện ngoại thành (78,61% nhà), chủ yếu là Cần Giờ và Nhà Bè. Trong đó, tỉ lệ nhà yến khai thác chiếm 94,6% số nhà nuôi, tỉ lệ nhà yến khai thác chưa hiệu quả chiếm 14,67% số lượng nhà yến.

Sở NNPTNT TP cho biết, 5 tháng đầu năm 2024, nuôi chim yến lấy tổ của TP.HCM đạt 5,42 tấn (giảm 2,5% so với cùng kỳ).

Làng nghề nuôi chim yến gắn du lịch

Theo đánh giá, nghề nuôi chim yến tạo ra những hiệu ứng tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm gia tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp TP.

Nhà nuôi chim yến ở Cần Giờ. Ảnh: T.Đ

Ngoài ra, phát triển nghề nuôi yến sẽ thúc đẩy phát triển ngành du lịch sinh thái đặc biệt tại huyện Cần Giờ, hình thành làng nghề nuôi chim yến thu hút khách du lịch.

Theo UBND huyện Cần Giờ, nghề nuôi chim yến đang tiếp tục phát triển trên địa bàn với số lượng ngày nuôi có sản lượng thu hoạch ngày càng tăng. Hiện, trên địa bàn huyện Cần Giờ có 459/519 nhà nuôi có sản lượng thu hoạch. Sản lượng tổ yến bình quân 11 – 12 tấn tổ yến/năm, giá trị khoảng 250 tỷ/năm.

Hiện, ngành du lịch TP và chính quyền địa phương đã khảo sát và lên kế hoạch tổ chức tour du lịch trải nghiệm nghề nuôi chim yến ở Cần Giờ. Du khách tham gia tour sẽ được trải nghiệm nghề nuôi chim yến, xem sơ chế tổ yến và thưởng thức yến sào…