Tin hot thị trường ngày 30/6: Giá xăng RON 95 giảm, thu giữ 1,3 triệu bao thuốc lá lậu

Tin hot thị trường ngày 30/6: Giá xăng RON 95 trong nước đã giảm trở lại

Từ 00h ngày 1/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu khi chính sách giảm thuế VAT theo Nghị quyết 204 của Quốc hội chính thức có hiệu lực.



Cụ thể, sau khi giảm thuế VAT, cơ quan điều hành sẽ giảm 101 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 128 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.530 đồng/lít và xăng RON 95 là 21.116 đồng/lít.



Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã giảm trở lại sau 5 phiên tăng liên tiếp. Tính từ đầu năm, loại nhiên liệu này đã có 15 lần tăng giá và 12 lần giảm giá.



Trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh tăng - giảm trái chiều trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel tăng 193 đồng/lít lên 19.349 đồng/lít; dầu hỏa tăng 141 đồng/lít lên 19.064 đồng/lít; dầu mazut giảm 688 đồng/kg về 17.955 đồng/kg.

Đến nay, giá dầu diesel đã tăng 15 lần và giảm 11 lần.

Tin hot thị trường ngày 30/6: Quy định mới về cấp Giấy chứng nhận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 07/2025/TT-BCT quy định việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8/2025.



Theo quy định mới, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực sản xuất, hệ thống kiểm soát nguyên liệu đầu vào và đầu ra, khả năng lập hồ sơ, lưu trữ và quản lý chứng từ phục vụ xác minh xuất xứ. Quy trình đánh giá, cấp giấy phép sẽ được thực hiện trực tuyến qua hệ thống một cửa quốc gia.



Thông tư cũng bổ sung quy định về việc đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về xuất xứ. Quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam tham gia.



Tin hot thị trường ngày 30/6: Thu giữ 1,3 triệu bao thuốc lá lậu trị giá hơn 65 tỷ đồng

Tổng cục Hải quan vừa phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu và Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô đặc biệt lớn. Sau hơn 2 tháng điều tra, theo dõi, từ tháng 4 đến tháng 6/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ tổng cộng 1,3 triệu bao thuốc lá vi phạm, với tổng trị giá hơn 65 tỷ đồng.



Thuốc lá lậu được ngụy trang tinh vi trong các container khai báo là hàng tiêu dùng hợp pháp. Các đối tượng sử dụng nhiều công ty “ma” để làm thủ tục nhập khẩu, che giấu nguồn gốc xuất xứ nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Đây được đánh giá là vụ buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay do Hải quan TP.HCM phát hiện.



Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời tăng cường kiểm soát tại các cảng biển, kho bãi và tuyến đường trọng điểm nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu ngày càng tinh vi.



Tin hot thị trường ngày 30/6: Khởi tố đối tượng kinh doanh hàng giả thương hiệu Nike, Adidas, Puma

Theo Công an Thành phố Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1994; HKTT: xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện kho hàng tại địa chỉ số 99 ngõ 2 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, do Nguyễn Văn Quang làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma với số lượng lớn.



Ngày 12/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội quản quản lý thì trường số 22, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra tại địa chỉ nêu trên. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 35.300 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu NIKE, ADIDAS, PUMA. Trị giá số hàng hoá vi phạm là hơn 6,6 tỷ đồng.