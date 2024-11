iMac mới vẫn giữ nguyên thiết kế màn hình Retina 24 inch, độ phân giải 4.5K sắc nét, nhưng được nâng cấp đáng kể về cấu hình. Điểm nhấn chính là chip M4 với CPU 8 lõi và GPU lên đến 10 lõi. Cụ thể, chip M4 mang đến hiệu năng vượt trội cho iMac mới, với tốc độ xử lý nhanh hơn tới 1,7 lần cho các tác vụ hàng ngày và lên đến 2,1 lần cho các tác vụ chuyên sâu như chỉnh sửa ảnh và chơi game, so với thế hệ iMac M1 trước đó.

iMac với siêu chip M4 của Apple vừa trình làng khiến người dùng mê mệt

Nhờ sức mạnh của Neural Engine, iMac M4 được Apple khẳng định là "máy tính all in one sẽ cách mạng hóa cách người dùng làm việc, giao tiếp và thể hiện bản thân, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư".

Những điểm nhấn đáng chú ý khác của iMac M4:

Camera Center Stage 12MP: Được nâng cấp với tính năng Desk View, cho phép hiển thị đồng thời hình ảnh người dùng và góc nhìn từ trên xuống của bàn làm việc, hữu ích cho giáo dục và sáng tạo nội dung.

Kết nối Thunderbolt 4: Tối đa 4 cổng Thunderbolt 4 cho phép kết nối nhiều thiết bị ngoại vi, bao gồm hỗ trợ tối đa hai màn hình ngoài 6K.

Phụ kiện đồng bộ: Các phụ kiện đi kèm được thiết kế đồng bộ với màu sắc của máy và sử dụng cổng USB-C để sạc.

RAM nâng cấp: Cấu hình cơ bản khởi điểm với 16GB RAM, có thể nâng cấp lên đến 32GB.

Hiệu năng mạnh mẽ từ chip M4:

Giúp iMac xử lý các ứng dụng văn phòng như Microsoft Excel nhanh hơn tới 1,7 lần.

Tốc độ duyệt web trên Safari nhanh hơn 1,5 lần.

Tăng gấp đôi tốc độ khung hình khi chơi game.

Chỉnh sửa ảnh và video với các hiệu ứng phức tạp trong Adobe Photoshop và Adobe Premiere Pro nhanh hơn 2,1 lần.

So sánh với các mẫu PC all-in-one 24 inch phổ biến sử dụng chip Intel Core i7 mới nhất, iMac M4 nhanh hơn tới 4,5 lần.

Tùy chọn cấu hình:

Cấu hình cơ bản: CPU 8 lõi, GPU 8 lõi, 256GB dung lượng lưu trữ, 2 cổng Thunderbolt 4, giá khởi điểm từ 34,999 triệu đồng.

Cấu hình cao cấp: CPU 10 lõi, GPU 10 lõi, tùy chọn nâng cấp lên 24GB RAM và 2TB dung lượng lưu trữ, 4 cổng Thunderbolt 4, giá từ 74,999 triệu đồng (bao gồm mặt kính nano-texture)

iMac mới có 7 tùy chọn màu sắc: xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, xanh lam và bạc. Hiện tại, iMac M4 mới đã cho phép đặt hàng trước từ hôm nay tại thị trường Mỹ, tuy nhiên chưa rõ thời điểm mở bán tại Việt Nam.