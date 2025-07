Doanh nghiệp bỏ lỡ ưu đãi thuế vì chậm giấy chứng nhận xuất xứ C/O

Chuyển động của môi trường đầu tư

Báo cáo Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý II/2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố đã phản ánh rõ bức tranh chuyển động của môi trường đầu tư. Theo đó, chỉ số BCI đạt mức 61,1 điểm, giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn thể hiện sự lạc quan tương đối vững vàng. Đáng chú ý, có tới 72% lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn, cho thấy niềm tin vào tiềm năng dài hạn của nền kinh tế này vẫn rất lớn.

Dù vậy, môi trường kinh doanh cũng đang chịu áp lực đáng kể từ các yếu tố bên ngoài. Đáng chú ý nhất là lo ngại về khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp thuế đối ứng trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa hai quốc gia chưa đạt được kết quả cụ thể. Tuy nhiên, những tác động trực tiếp tới doanh nghiệp hiện tại vẫn chưa lớn. 70% doanh nghiệp được khảo sát không ghi nhận ảnh hưởng tiêu cực, trong khi chỉ 15% cho biết bị tác động về mặt tài chính, còn lại 5% ghi nhận kết quả tích cực, cho thấy khả năng thích ứng và sức bền của doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố chính sách, việc tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là EVFTA, đang đóng vai trò then chốt. 56% doanh nghiệp thường xuyên nộp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) để hưởng ưu đãi thuế quan. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp phản ánh tình trạng cấp C/O chậm, kéo dài hơn một tuần, gây ảnh hưởng tới tiến độ giao hàng và phát sinh thêm chi phí. Đây vẫn là một điểm nghẽn lớn trong chuỗi cung ứng.

Việc Bộ Công Thương chính thức tiếp quản toàn bộ quy trình cấp C/O từ tháng 5/2025 được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng này. Cùng với đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa quy trình cấp C/O là giải pháp mang tính chiến lược, giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tăng tính minh bạch và rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp.

Thách thức nội tại

Bên cạnh áp lực từ bên ngoài, những thách thức nội tại cũng đang đặt ra yêu cầu cải cách cấp thiết đối với Việt Nam. Báo cáo của EuroCham chỉ rõ, gánh nặng hành chính là rào cản lớn nhất, được 63% doanh nghiệp tham gia khảo sát xác định. Tình trạng này kéo dài qua nhiều năm và đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định tới sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Các rào cản phổ biến mà doanh nghiệp phản ánh bao gồm: thực thi pháp luật thiếu nhất quán (44%), quy trình hải quan phức tạp (34%), thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài (33%), cùng với các vấn đề về phòng cháy chữa cháy, đăng ký đầu tư, thị thực và thuế. Điều đáng nói là những vướng mắc này không chỉ làm mất thời gian, tăng chi phí vận hành, mà còn làm giảm tính cạnh tranh của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Một ví dụ điển hình là việc triển khai VNeID cho doanh nghiệp nước ngoài. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong việc số hóa các thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế lại nảy sinh tình trạng các doanh nghiệp có đại diện pháp lý là người nước ngoài không thể đăng ký VNeID do thiếu quy định phù hợp. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp không thể hoàn tất các thủ tục trên cổng dịch vụ công, gây ách tắc trong quy trình đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ hành chính.

Cũng theo EuroCham, các thủ tục liên quan đến giấy phép lao động cho người nước ngoài hiện đang khiến 33% doanh nghiệp gặp khó khăn. Nếu không giải quyết triệt để, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội thu hút nhân sự quốc tế chất lượng cao, yếu tố then chốt cho sự chuyển đổi nền kinh tế theo hướng công nghệ cao và bền vững.

“Các rào cản này làm suy giảm khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh khu vực đang chạy đua để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao,” Chủ tịch EuroCham nhận định và cho rằng: “Tháo gỡ những điểm nghẽn này không chỉ dừng lại ở cải cách hành chính, mà cần hướng tới việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý minh bạch, một định hướng chính sách nhất quán và có thể dự đoán, cùng với sự phân công rõ ràng và trách nhiệm giải trình đầy đủ từ các cơ quan chức năng.”

EVFTA – Đòn bẩy phát triển nhưng chưa tận dụng hết tiềm năng

Năm 2025 đánh dấu 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), được kỳ vọng là cú hích lớn cho thương mại và đầu tư giữa hai bên. Thực tế, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và EU đã tăng 40% kể từ năm 2020, một con số rất tích cực.

Báo cáo từ EuroCham cho thấy, 98,2% doanh nghiệp đã biết tới EVFTA, trong đó 66% doanh nghiệp đang tận dụng hiệp định này trong hoạt động thương mại hoặc hỗ trợ chuỗi cung ứng. Điều này thể hiện nhận thức và khả năng tiếp cận EVFTA của doanh nghiệp đã được cải thiện rõ rệt so với trước.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, còn nhiều rào cản khiến việc tận dụng EVFTA chưa đạt được mức tối ưu. Định giá hải quan đang là vấn đề nổi cộm, với 37% doanh nghiệp cho rằng đây là trở ngại lớn nhất. Những khác biệt trong phân loại hàng hóa và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật giữa cơ quan hải quan Việt Nam và phía EU vẫn dẫn tới tình trạng bị kéo dài thời gian thông quan, phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế lại đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tận dụng EVFTA so với các doanh nghiệp lớn. Nguyên nhân xuất phát từ hạn chế về năng lực quản trị, thiếu thông tin và chưa có sự hỗ trợ đầy đủ từ các cơ quan chức năng.

Trước thực tế trên, EuroCham khuyến nghị Việt Nam cần: Đơn giản hóa quy trình nhập khẩu. Áp dụng rộng rãi cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. Đảm bảo tính nhất quán trong thực thi hải quan trên toàn quốc.

Sự dịch chuyển trong môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam hiện nay phản ánh rõ ràng quá trình tái định vị của nền kinh tế trước những thách thức và cơ hội mới. Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu và đầu tư chiến lược của khu vực, nhờ vào các hiệp định thương mại thế hệ mới và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, cơ hội này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu Việt Nam mạnh dạn và quyết liệt hơn trong cải cách. Việc tháo gỡ triệt để các nút thắt hành chính, cải thiện hạ tầng pháp lý, tăng cường chuyển đổi số và đảm bảo tính nhất quán trong thực thi chính sách sẽ là chìa khóa then chốt.

Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, Việt Nam cần hành động nhanh và mạnh hơn, để không chỉ duy trì đà tăng trưởng, mà còn nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới.