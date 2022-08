Báo Đức: Việt Nam phát triển trên nền tảng vững chắc

06/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

Báo Thế giới trẻ (Junge Welt) đăng bài viết đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn bài báo cho biết trong khi kinh tế các nước phương Tây đang có dấu hiệu suy thoái thì nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt đẹp. Bài báo dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố tuần trước cho biết có tới 85% số doanh nghiệp được hỏi bày tỏ lạc quan vào quý III/2022, chỉ có 15% thể hiện bi quan trong những tháng tới. Đặc biệt, trong số 6.500 công ty trong lĩnh vực sản xuất và 6.800 công ty xây dựng tham gia khảo sát, có khoảng 20% số công ty cho biết sẽ tăng số nhân viên trong quý hiện nay và chỉ có 9,3% số công ty có ý kiến ngược lại.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng trong khi sản lượng thép giảm ở Trung Quốc đã khiến giá thép trong nước tăng mạnh. Giá xăng tăng cao (vốn khiến giá các vật liệu khác tăng theo) càng khiến tình hình "nóng" hơn và đẩy giá xây dựng lên cao. Tuy nhiên, nhiều biện pháp quyết liệt đã được áp dụng nhằm ổn định giá vật liệu, thúc đẩy các dự án xây dựng và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Bài báo nhận định Việt Nam dường như đã vượt qua một cách tốt đẹp những khó khăn của nền kinh tế thế giới do xung đột ở Ukraine gây ra. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2022 đã tăng 7,72% so với cùng kỳ năm 2021, tăng mạnh từ mức 5,05% của quý I/2022. Kết quả khả quan này chủ yếu nhờ vào xuất khẩu tăng mạnh. Trong tháng 6/2022, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.