Bắt đầu thanh tra diện rộng quản lý thông tin di động

07/04/2023 8:00 AM (GMT+7)

07/04/2023 8:00 AM (GMT+7)









Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đợt thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký, lưu trữ thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc từ 5/4 đến 5/6/2023



Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các địa phương chỉ đạo khẩn trương việc thành lập các đoàn thanh tra đồng bộ trên cả nước đối với chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông tại địa phương, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng sim điện thoại với số lượng lớn, có dấu hiệu bất thường.

Thời gian vừa qua, hoạt động mua bán sim rác vẫn diễn ra phổ biến, thuê bao điện thoại có đầy đủ thông tin cá nhân, nhưng không do chính chủ sử dụng. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đứng tên đăng ký sở hữu hàng nghìn sim, nhưng không rõ mục đích sử dụng, không phù hợp với nhu cầu thực tế, hoặc so với số lượng nhân viên hiện có, dẫn đến tình trạng bùng phát các cuộc gọi quấy rối, khủng bố đòi nợ, lừa đảo, bôi nhọ, xúc phạm gây mất trật tự, an toàn xã hội, nhiều người dân bị thiệt hại về tài sản.

Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND cấp huyện, các cơ quan có liên quan phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông triển khai đợt thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đợt thanh tra đạt kết quả tốt.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra diện rộng hoạt động quản lý, đăng ký, lưu trữ thông tin thuê bao di động trên địa bàn quản lý của sở.

Đối tượng và biện pháp thanh, kiểm tra

Đối tượng thanh tra, kiểm tra là tra các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng số lượng sim điện thoại lớn, có dấu hiệu lớn bất thường; chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông di động tại địa phương, gồm Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile, Đông Dương Telecom, Mobicast, Công ty cổ phần Viễn thông Asim; các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đăng ký thông tin thuê bao số lượng lớn, có dấu hiệu vi phạm.

Biện pháp thanh tra, kiểm tra: Sở Thông tin và Truyền thông làm việc, yêu cầu các trung tâm, chi nhánh doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dữ liệu đăng ký sử dụng số lượng sim thoại lớn, có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng từ 50 sim trở lên, cá nhân sử dụng từ 20 sim trở lên.

Đồng thời, sẽ thanh kiểm tra các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với số lượng sim lớn nhất.

Ngoài ra, khi thấy cần thiết, sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bổ sung dữ liệu, hoặc thêm các tiêu chí khác để phục vụ công tác thanh tra.

Đối với việc đăng ký sử dụng sim điện thoại số lượng lớn, có dấu hiệu bất thường từ dữ liệu được cung cấp: Kiểm tra các dấu hiệu để xử lý vi phạm các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức cá nhân liên quan, như các sim điện thoại có thuê bao không đầy đủ, không chính xác, có cùng thông tin thuê bao, ảnh chụp giống nhau nhưng được tái sử dụng để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ở các thời điểm khác nhau, hoặc tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông khác nhau.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các sở Thông tin và Truyền thông mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng sim điện thoại với số lượng lớn bất thường đến làm việc cùng với sự tham dự của đại diện doanh nghiệp viễn thông di động. Trường hợp chủ thuê bao không làm rõ được các sim này đang ở đâu, hoặc việc sở hữu các số thuê bao, thì lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp viễn thông di động đình chỉ cung cấp dịch vụ, hoặc nhắn tin thông báo cho người sử dụng thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định nếu chủ thuê bao không thực hiện.

Trường hợp có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng sim điện thoại với số lượng lớn, sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án phân cấp, hướng dẫn, đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo phòng văn hóa thông tin, phối hợp với UBND phường xã yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân nói trên đến làm việc để xác minh, làm rõ. Sau đó, gửi kết quả nếu các sim điện thoại không do chính chủ thuê bao sử dụng để sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu doanh nghiệp viễn thông đình chỉ cung cấp dịch vụ, hoặc nhắn tin cho chủ thuê bao đăng ký lại thông tin theo quy định.

Đối với thông tin thuê bao do điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với số lượng lớn thực hiện tương tự như trên, sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo kiểm tra các trường hợp thông tin thuê bao không đầy đủ, không chính xác, có cùng thông tin thuê bao và ảnh chụp giống nhau, nhưng được tái sử dụng để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ở các thời điểm khác nhau.

Theo Chính phủ