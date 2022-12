Bất động sản vùng ven "nhúc nhắc" giao dịch trở lại

Khi thị trường tích cực, đất nền luôn được giao dịch sôi động nhất khi liên tục xảy ra những cơn “sốt nóng” ở nhiều địa phương, song cũng là phân khúc dễ bị “tổn thương” nhất khi thị trường trầm lắng.

Số liệu thống kê mới nhất của Batdongsan.com.vn cho thấy, trên thị trường bất động sản bán, các loại hình nhà mặt phố, biệt thự, chung cư đều ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng mạnh nhất, lần lượt ở mức 21%, 13% và 11%, mức độ quan tâm tới loại hình đất dự án giảm 13% trong gần 11 tháng qua.

Đại diện DKRA Vietnam cũng cho hay, nguồn cung đất nền mới chào bán ra thị trường TP.HCM và các địa phương lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã giảm tốc trong quý III/2022, chỉ bằng 34,4% so với quý trước đó. Sức hấp thụ nguồn cung đất nền mới tại các tỉnh phía Nam cũng xuống thấp, chỉ đạt khoảng 52% rổ hàng trong quý III/2022, giảm 77,8% so với quý liền trước và là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

Còn theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, tuy thị trường chung chững lại, nhưng giao dịch đất nền vẫn âm thầm diễn ra ở nhóm nhà đầu tư có sẵn tiền mặt.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (quận Tân Bình, TP.HCM) - người vừa chốt mua một lô đất tại Long An chia sẻ, thị trường có lúc lên lúc xuống nhưng dòng tiền vẫn ổn định chứ không dịch chuyển sang kênh đầu tư khác, bởi nếu bất động sản khó khăn thì các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán... cũng khó khả quan.

“Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong việc tìm kiếm sản phẩm, chứ không ồ ạt xuống tiền như trước. Chưa kể, một bộ phận nhà đầu tư còn chờ giá giảm sâu hơn mới mua vào. Theo tôi, hiện là thời điểm thích hợp cho người có nhu cầu thực, vì chưa bao giờ việc lựa chọn bất động sản lại thuận tiện và đa dạng như lúc này”, nhà đầu tư này nói.

Đáng chú ý, tại Đồng Nai, giao dịch nhà đất khu vực Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc… có dấu hiệu tăng trở lại sau khi tuyến đường Vành đai 3 và cầu Cát Lái (nối TP.HCM với Đồng Nai) được động thổ.

Chị Huyền Trang, nhân viên môi giới đất nền tại huyện Nhơn Trạch chia sẻ, nhà đầu tư về Đồng Nai săn đất hiện không nhiều như giai đoạn cao điểm đầu năm, nhưng hoạt động mua bán hiện đã cải thiện rõ rệt so với 3 tháng trước. Phần đông nhà đầu tư có nhu cầu tìm mua đất xung quanh khu vực cầu Cát Lái và nơi tuyến đường Vành đai 3 đi qua. Bên cạnh số ít nhà đầu tư muốn săn quỹ đất lớn, đa phần nhu cầu mua ở giai đoạn này là các lô đất nền diện tích từ 100-200 m2, tầm giá khoảng 20-30 triệu đồng/m2.

“Do không chọn ‘lướt sóng, ăn nhanh’ như giai đoạn trước nên thủ tục pháp lý là yếu tố được quan tâm hàng đầu, sau đó mới đến vị trí và tiềm năng tăng giá”, nhân viên môi giới này chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đánh giá, thị trường đất nền đang chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như việc siết tín dụng, lãi suất tăng... Theo ông Quốc Anh, đất nền là loại hình bất động sản có tính đầu cơ cao nên mức độ ảnh hưởng nhiều hơn so với loại hình bất động sản khác. Đặc biệt, đất nền liên tiếp ghi nhận các đợt sốt nóng ở nhiều địa phương trong hơn 2 năm qua, nên cũng cần điều chỉnh lại để cân bằng cung-cầu.

“Với nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hay sở hữu nhiều nền đất thì sức ép lãi vay, quay vòng vốn là rất lớn. Do đó, họ buộc phải giảm giá bán để giải quyết bài toán thanh khoản, chứ không hẳn chịu áp lực bán tháo”, ông Quốc Anh nói và cho biết thêm, với những nhà đầu tư có nền tảng tài chính mạnh, hiện là lúc gom hàng cho mục tiêu dài hạn, bởi đất nền vẫn luôn là phân khúc mang lại lợi nhuận tốt.

Theo Đầu tư