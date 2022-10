Bầu Đức nuôi gà ăn chuối, còn đây là cách KFC phát triển đàn gà

Từ 1/10, hệ thống thông tin đang được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động và thu hồi tên miền. Đây là nội dung trong Nghị định số 53/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.