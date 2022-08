Bình Chánh giải bài toán áp lực chỗ học tại 3 xã "nóng" về dân nhập cư

Theo thông tin từ Phòng GDĐT huyện Bình Chánh, huyện đã thực hiện rất tốt các tiêu chí nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong đó, ở tiêu chí 5.3, huyện có 7/7 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất, 3 trường đạt chuẩn Quốc gia. Về kết quả thực hiện 4 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục, huyện Bình Chánh có 16/16 xã đạt.

Trong năm 2022, huyện Bình Chánh đã hoàn thành hoặc đang hoàn thiện các công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng nhiều trường mầm non, tiểu học. Huyện đang triển khai thực hiện công tác sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị năm 2022 của các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở công lập. Tính đến năm học 2021 – 2022, trên địa bàn huyện có 31 trường đạt chuẩn Quốc gia, có có 69/88 trường đã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất: Mầm non 26/30 trường; tiểu học 19/33 trường; trung học cơ sở 17/18 trường; trung học phổ thông 7/7 trường. Đã có 14/14 xã đạt tiêu chí trường học.

Huyện cũng có 16/16 xã đạt tiêu chí 14. Trong đó, huyện đã triển khai công tác thống kê, cập nhật, in phiếu điều tra phổ cập giáo dục và thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021, các xã, thị trấn đã tiến hành điều tra, cập nhật phiếu điều tra phổ cập giáo dục; Tiếp tục triển khai phần mềm tuyển sinh trực tuyến đối với lớp 1, lớp 6; 16/16 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Phổ cập Tiểu học, THCS đúng độ tuổi đạt mức độ 3…