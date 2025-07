Bữa cơm tối 120 nghìn: Chả cốm Hà Nội, tép đồng rang khế chua

Thực đơn cho 4 người – 120.000 đồng

1. Cơm trắng – 10.000 đồng

2. Chả cốm Hà Nội – 45.000 đồng

3. Tép đồng rang khế chua – 20.000 đồng

4. Canh tập tàng nấu thịt bằm – 20.000 đồng

5. Đậu rồng trộn mắm me – 15.000 đồng

6. Tráng miệng: Thanh long ruột đỏ – 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Chả cốm Hà Nội – Hương thu trên mâm cơm

Để có món chả cốm dẻo thơm đúng vị Hà Nội, bạn hãy chọn cốm tươi hoặc cốm khô loại ngon, trộn cùng giò sống theo tỉ lệ 1:2. Thêm chút nước mắm ngon, hạt tiêu và hành tím băm nhỏ cho dậy mùi. Viên thành từng miếng tròn nhỏ, ép dẹt rồi chiên vàng trên lửa vừa. Khi mặt ngoài xém nhẹ, thơm mùi cốm, bên trong vẫn mềm mọng là bạn đã thành công.

2. Tép đồng rang khế – Vị quê mộc mạc

Nhặt sạch tép, rửa ráo. Khế chua cắt mỏng hình cánh sao. Phi thơm tỏi băm, cho tép vào đảo săn rồi thêm khế vào rang cùng. Nêm mắm ngon, chút đường, tiêu xay, rang đến khi khế mềm, tép vàng giòn, mùi thơm quyện trong gian bếp. Món này ăn với cơm trắng cực hao.

3. Canh rau tập tàng nấu thịt – Ngọt thanh từ đất mẹ

Tận dụng những loại rau mùa hè như rau ngót, mồng tơi, rau dền… bạn đã có một nồi canh dân dã nhưng ngon ngọt. Phi hành tím thơm, xào thịt băm, chế nước vào đun sôi rồi thả rau vào. Nêm nhẹ gia vị, chờ rau vừa chín là tắt bếp. Bát canh xanh mướt, nước trong, vị mát lành, rất hợp dùng vào cuối ngày oi nóng.

4. Đậu rồng trộn mắm me – Chua cay đánh thức vị giác

Đậu rồng rửa sạch, chần sơ để giữ độ giòn. Làm nước mắm me bằng cách dầm me với nước ấm, lọc bỏ hạt, pha thêm mắm, đường, tỏi ớt băm. Trộn đều đậu rồng với nước sốt, để ngấm khoảng 5 phút. Món gỏi đơn giản nhưng lôi cuốn bởi vị chua thanh, cay nhẹ và mùi thơm nức của me.

5. Thanh long tráng miệng – Kết thúc nhẹ nhàng

Chọn quả thanh long ruột đỏ mọng nước, gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn và để trong ngăn mát tủ lạnh trước bữa ăn. Sau các món mặn đậm đà, vị ngọt mát của thanh long sẽ giúp cân bằng vị giác, làm dịu cái nóng ngày hè.

Chỉ với 120.000 đồng, bạn đã có thể chiêu đãi cả nhà một bữa cơm tối ấm áp, giàu bản sắc ẩm thực Việt. Vị dẻo của chả cốm, vị đậm đà của tép rang khế, thanh mát của canh rau, chua cay nhẹ của đậu rồng trộn mắm me – tất cả hoà quyện trong một bữa ăn cuối tuần đầy yêu thương.

Chúc bạn và gia đình có một buổi tối Chủ nhật thật ngon miệng và vui vẻ!