Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt heo xào dứa, canh bí đỏ và rau lang xào tỏi
Hương Phố
21/08/2025 2:55 PM (GMT+7)
Có những ngày, chỉ cần trở về nhà thấy mâm cơm nghi ngút khói, thơm mùi dứa chua ngọt quyện cùng miếng thịt mềm ngậy là thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Bữa cơm tối hôm nay không cầu kỳ, không tốn kém, nhưng vẫn tròn vị với ba món mặn, canh, rau cùng trái cây tráng miệng, tất cả gói gọn trong mức chi phí chỉ 120.000 đồng.
Thực đơn bữa tối 120 nghìn
• Cơm trắng: 10.000 đồng
• Thịt heo xào dứa: 60.000 đồng
• Canh bí đỏ nấu thịt băm: 25.000 đồng
• Rau lang xào tỏi: 15.000 đồng
• Tráng miệng: Ổi ngọt: 10.000 đồng
Cách chế biến các món ăn:
1. Thịt heo xào dứa chua ngọt
• Nguyên liệu: 250g thịt vai heo, ½ quả dứa chín vừa, hành tím, chút đường, nước mắm ngon.
• Cách làm:
o Thịt thái miếng vừa ăn, ướp chút nước mắm, hành tím.
o Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, cắt miếng vừa.
o Phi thơm hành, cho thịt vào xào săn, sau đó thêm dứa và chút đường, đảo đều đến khi dứa chín mềm và thịt ngấm vị chua ngọt dịu.
2. Canh bí đỏ nấu thịt băm
• Nguyên liệu: 300g bí đỏ, 100g thịt nạc xay, hành tím.
• Cách làm:
o Phi hành với chút dầu, cho thịt vào xào sơ.
o Thêm nước vừa đủ, khi sôi thì cho bí đỏ vào nấu chín mềm, nêm nếm vừa miệng.
o Có thể rắc thêm hành lá nếu thích.
3. Rau lang xào tỏi
• Nguyên liệu: 1 bó rau lang (~400g), tỏi băm, dầu ăn, muối.
• Cách làm:
o Rau rửa sạch, ngắt ngọn non.
o Phi tỏi thơm, xào nhanh tay trên lửa lớn để giữ rau xanh và giòn.
4. Tráng miệng: Ổi nữ hoàng
• Chọn ổi vỏ xanh nhạt, bên trong trắng giòn, ngọt thanh, gọt vỏ, ngâm nước muối loãng cho sạch, cắt miếng vừa ăn.
Bữa cơm tối hôm nay có cả sắc – hương – vị, mà vẫn đảm bảo chi phí tiết kiệm cho gia đình. Từ món thịt heo xào dứa đậm đà, đến canh bí đỏ ngọt thơm, rồi rau lang xào dân dã, mỗi món một sắc thái, cùng nhau tạo nên một mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng và ấm cúng.
*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn
