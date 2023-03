Cách phân biệt hàng thật-hàng giả đối với ngành hàng hóa - mỹ phẩm

Chia sẻ với các cơ quan báo chí truyền thông, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, hóa-mỹ phẩm là những mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn, mua sắm nhiều, nhất là đối với chị em phụ nữ. Đáng chú ý, đây là những mặt hàng có nguy cơ bị làm giả rất nhiều tại thị trường Việt Nam. Vài năm trở lại đây, nhất là từ khi thương mại điện tử p hát triển, mạng xã hội trở thành kênh bán hàng online phổ biến, thì việc quảng cáo, bán những mặt hàng này rất sôi động. “Trong một năm trở lại đây, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử phạt, thu giữ và chuyển sang cơ quan Công an rất nhiều vụ việc liên quan đến hóa mỹ phẩm vi phạm, với số lượng lớn”, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh thông tin.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh chia sẻ cách phân biệt hàng giả-hàng thật.

Cũng theo Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh, nguyên nhân dẫn đến hành vi sản xuất, kinh doanh làm giả hóa-mỹ phẩm là do số lượng tiêu dùng rất lớn, tỷ lệ người mua hàng đa số là chị em phụ nữ đều có nhu cầu chăm sóc, làm đẹp. Đối với dược phẩm, là thuốc, người bệnh thường có tâm lý “có bệnh vái tứ phương” do vậy, họ không mấy khi quan tâm đến giá cả, miễn là mua được thuốc, do vậy dễ mua phải thuốc giả.

Tại Phòng trưng bày lần này, các sản phẩm hàng thật-hàng vi phạm tiếp tục được đặt cạnh nhau nhưng không có biển chỉ dẫn nhằm mục đích giúp người tiêu dùng cũng như khách tham quan có thể nhận diện, phân biệt hàng thật, hàng vi phạm bằng cảm quan, sau đó đối chiếu các dấu hiệu đã được các cơ quan chức năng đưa ra, từ đó tăng tính nhận diện, kiến thức để phân biệt, tránh mua phải những sản phẩm bị làm giả.

Lưu ý, khuyến cáo người tiêu dùng tránh mua phải các sản phẩm hàng hóa vi phạm, Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Minh Phương cho biết, hàng hóa vi phạm ngày càng được làm giả một cách rất tinh vi, khó phát hiện. Các sản phẩm vi phạm, giả trông không khác gì hàng thật. Do vậy, để tránh mua, sử dụng những sản phẩm vi phạm, người tiêu dùng nên đến các địa chỉ, cửa hàng uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt, phải thận trọng khi chọn mua hàng hóa qua các sàn, kênh thương mại điện tử.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng cho biết, hóa-mỹ phẩm, dược phẩm gắn liền với sức khỏe của người dân, do vậy, đây tiếp tục là những mặt hàng trọng điểm nằm trong kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường thường xuyên và đột xuất của lực lượng quản lý thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo QĐND