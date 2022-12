Cận Tết, siết chặt buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không

Gia tăng tội phạm qua đường hàng không

Thời gian gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa diễn ra phức tạp. Đặc biệt, các tuyến hàng không khi mà lưu lượng hành khách xuất, nhập cảnh ngày càng gia tăng thì các vấn nạn trên càng diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Theo đó, Cục Hải quan TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2022 đến 15/11/2022, toàn Cục đã phát hiện, bắt giữ 78 vụ việc về ma túy; tạm giữ hơn 197,54kg ma túy và tiền chất các loại, gồm: Trên 108kg cần sa; 31,49kg methamphetamine; 13,43kg tiền chất; 25,04kg MDMA; 18,16kg heroine; 320g cocaine và 760g ketamine.

Đáng chú ý, đầu tháng 11/2022, Cục Hải quan TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện gần 26kg ma túy được giấu trong các kiện hàng từ Đức, Mỹ về Việt Nam qua đường hàng không. Ma tuý được ngụy trang trong các gói cà phê nhập khẩu từ Mỹ. Đây là lần đầu tiên Cục Hải quan TP.HCM phát hiện ma túy đá và ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam với số lượng lớn.

Nhiều vụ buôn lậu qua đường hàng không đã được phát hiện. Ảnh: H.T

Hay trước đó, ngày 31/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) đã tiến hành làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu đi Australia (quá cảnh Singapore) loại hình H21 (hàng hóa xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa vi phạm gồm 6 túi nylon chứa chất rắn màu ngà dạng viên (hình trụ và hình hộp chữ nhật) nghi vấn là ma tuý, cất giấu bên trong các gói kẹo mãng cầu me và bánh đậu xanh, có trọng lượng cả bì khoảng 2.464 gram.

Hay mới đây nhất, một đối tượng đã ngang nhiên giấu ma tuý vào bắp chân, định vận chuyển qua sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, chiều 30/11 vừa qua, tại điểm kiểm tra an ninh hành lý xách tay sảnh A - ga đi quốc nội (sân bay Tân Sơn Nhất), nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại khu vực bắp chân bên phải của một nam hành khách có tên H.Q.V đi chuyến bay VN 214 từ TP.HCM đến Hà Nội.

Lực lượng an ninh hàng không đã mời hành khách trên vào phòng kiểm tra trực quan để làm rõ. Tại đây, hành khách này đã lấy ra 1 gói tinh thể màu trắng, kích thước khoảng 8cm x 12cm, trọng lượng khoảng 10g (nghi vấn là ma túy) được quấn bằng lớp keo dính vào bắp chân, bên trong quần jeans.

Gia tăng vi phạm an toàn hàng không. Ảnh: H.T

Sau đó, người này được mời về phòng Ban chỉ huy Đội an ninh soi chiếu quốc nội. Tại đây, an ninh hàng không tái kiểm tra người và hành lý của hành khách trên nhưng không phát hiện gì thêm. Theo tường trình, người này thừa nhận số tinh thể được giấu ở bắp chân là ma túy đá, được người này mua với giá 10.000.000 đồng. Đối tượng dán băng keo giấu ma túy đá ở bắp chân để không bị phát hiện khi soi chiếu an ninh.

Các cơ quan Cảng vụ Hàng không miền Nam, An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và bàn giao hành khách cùng tang vật cho Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an quận Tân Bình để giải quyết theo thẩm quyền.

Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi

Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cho biết thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Theo đó, một số đối tượng đã lợi dụng thông thoáng thủ tục đối với hàng xuất khẩu, cất giấu số lượng lớn tiền chất ma túy ngụy trang trong các gói cà phê, thạch rau câu, thực phẩm chay... để xuất khẩu.

Ngoài ra, các đối tượng thường ngụy trang, trà trộn và khai báo sai mặt hàng, khai báo trị giá hàng hóa thấp để vận chuyển hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa có trị giá cao vào thị trường Việt Nam. Thời gian qua, việc vận chuyển hàng cấm, hàng quản lý theo công ước quốc tế tiếp tục diễn ra với nhiều hình thức, thủ đoạn tiếp diễn…

Trong những tháng cuối năm là cao điểm của buôn lậu, lượng khách xuất nhập khẩu và hàng hóa xuất nhập cảnh sẽ tăng cao, lực lượng hải quan đã xây dựng kế hoạch chống buôn lậu trong đợt cao điểm này và triển khai phương án kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, cảnh báo, kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng chống buôn lậu trong toàn ngành. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan triển khai xây dựng quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan với các ngành, như với Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phối hợp với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy… Trong đó chú ý hành vi lợi dụng luồng xanh để cất giấu hàng lậu, hàng cấm.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Trong khi đó, để siết chặt các hành vi vi phạm an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các quy định như: tổ chức điều tra và công bố kết luận điều tra, xác minh sự cố cho các cơ quan, đơn vị có liên quan biết; tổ chức bình giảng sự cố; chỉ đạo xử lý, khắc phục sự cố; ban hành khuyến cáo phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn, sự cố để các đơn vị thực hiện; kiểm tra, giám sát an toàn khu bay định kỳ theo quy định. Khi phát hiện các vi phạm liên quan đến an toàn khai thác khu bay, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất, Cục Hàng không yêu cầu quán triệt nhân viên nâng cao ý thức văn hóa an toàn hàng không, tuân thủ nghiêm các quy định an toàn khai thác tại cảng hàng không; rà soát lại các quy trình và tiến hành sửa đổi, cập nhật các quy trình vận hành khai thác phương tiện, tài liệu huấn luyện đào tạo chất lượng, phù hợp với quy định về an toàn khai thác.