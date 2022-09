CEO Hà Kiều Anh "bắt tay" ông chủ thương hiệu JK Hàn Quốc trong lĩnh vực làm đẹp

23/09/2022 8:38 AM (GMT+7)

Doanh nhân Thủy Tiên chúc mừng Hà Kiều Anh khai trương trung tâm làm đẹp mới.

Hà Kiều Anh là một cái tên quá quen thuộc trong làng giải trí. Vài năm vừa qua, cô thường gắn liền với hình ảnh của một doanh nhân với việc làm chủ một thương hiệu thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc mang tên JK Imperial Beauty Center toạ lạc tại số 1 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1.



Diễn viên Anh Dũng chúc mừng CEO Hà Kiều Anh

Vừa qua, Hà Kiều Anh đã có buổi ra mắt chính thức trung tâm làm đẹp đẳng cấp tại TP.HCM.

Trong buổi lễ khai trương chính thức, CEO Hà Kiều Anh không khỏi làm mọi người bất ngờ và ngưỡng mộ khi cho biết cô đã bắt đầu theo đuổi ước mơ làm đẹp cho mọi người từ gần thập kỷ trước. Cô xúc động kể lại hành trình từ khi còn là khách hàng tự mình trải nghiệm từng dịch vụ ở JK Hàn và sự gian nan đem được thương hiệu về Việt Nam.

CEO Hà Kiều Anh theo đuổi nghề làm đẹp cho phái nữ đã 10 năm nay

JK Plastic Surgery là bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu tại Hàn Quốc tự hào được Bộ Y tế Hàn Quốc chứng nhận an toàn khi chưa từng có tai nạn thẩm mỹ nào trong suốt 24 năm hoạt động.

Tại Việt Nam, JK Imperial là đối tác duy nhất được JK Medical Group lựa chọn chuyển giao công nghệ, nhân lực và sản phẩm để đảm bảo tính thống nhất với trụ sở tại chính.

Hà Kiều Anh và gia đình tại buổi khai trương

CEO – Dr. Joo Kwon là người rất khó tính, từng sáng lập nên thương hiệu JK. Ông cho biết chính sự chịu khó tìm tòi, học hỏi và sự kiên trì quyết tâm của Hà Kiều Anh đã làm cho ông gật đầu đồng ý hợp tác.

"Không gì quý hơn nét đẹp tự nhiên và thuần khiết, cơ thể và sự tuyệt vời của mỗi người là điều riêng biệt, có một không hai, rất quý giá. Khi lựa chọn tác động hay thay đổi, hãy thay đổi thật xứng đáng. Thẩm mỹ nhưng vẫn bảo tồn nét đẹp nguyên bản đó chính là sự hoàn hảo vô giá mà JK Imperial dành cho khách hàng" – CEO Hà Kiều Anh chia sẻ.

Ca sĩ Cẩm Vân và con gái chúc mừng Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh xây dựng quỹ "JK Plastic Surgery Korea – JK Imperial, New Face New Dream" nhằm tài trợ và giúp đỡ cho các trường hợp không may mắn gặp sự cố, tai nạn ngoại hình mau chóng lấy lại sự tự tin và hoà nhập với cộng đồng. Em Vũ Quốc Linh là một trong những trường hợp đầu tiên nhận sự tài trợ từ quỹ này.

Ngoài ra, sự kiện còn thu hút được sự tham gia của các đông đảo doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng: doanh nhân Dương Quốc Nam, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ múa Linh Nga, doanh nhân Anh Thơ, diễn viên Bình Minh, ca sĩ Bùi Lan Hương, Vũ Cẩm Nhung, NTK Lê Thanh Hòa, NTK Đỗ Mạnh Cường, diễn viên Lê Xuân Tiền...