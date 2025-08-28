CEO Nvidia trấn an lo ngại, dự báo thị trường chip AI sẽ thành nghìn tỷ đô
V.N (Theo Reuters)
28/08/2025 3:50 PM (GMT+7)
CEO của Nvidia, Jensen Huang, đã bác bỏ lo ngại về sự kết thúc của cơn sốt chi tiêu cho chip trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời dự đoán các cơ hội sẽ mở rộng thành một thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD trong 5 năm tới.
Huang tìm cách trấn an các nhà đầu tư đang lo lắng trước dấu hiệu tăng trưởng chậm lại của hãng chip đang ở trung tâm cơn sốt đầu tư. Trước đó cùng ngày, Nvidia dự báo doanh thu quý III sẽ đạt đúng mức kỳ vọng của giới phân tích, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng quá cao đã khiến cổ phiếu công ty tăng khoảng 1/3 từ đầu năm đến nay.
Tầm nhìn lạc quan của Huang trái ngược với dấu hiệu "đuối sức" gần đây của các cổ phiếu liên quan đến AI, cũng như cảnh báo của một số lãnh đạo ngành rằng nhà đầu tư đang quá phấn khích.
“Một cuộc cách mạng công nghiệp mới đã bắt đầu. Cuộc đua AI đang diễn ra” - Huang nói. “Chúng tôi nhìn thấy khoản đầu tư hạ tầng AI từ 3.000 đến 4.000 tỷ USD vào cuối thập kỷ này”.
Động lực chính đẩy giá cổ phiếu Nvidia là kỳ vọng về nhu cầu đến từ Big Tech, các chủ sở hữu trung tâm dữ liệu (hyperscalers) và cả Trung Quốc.
“Các tập đoàn siêu lớn là bên chi tiêu vốn mạnh nhất và Nvidia đang hưởng lợi. Nhưng rõ ràng Nvidia vẫn tiếp tục tăng trưởng, vẫn bán được hàng,” Matt Orton, Giám đốc giải pháp tư vấn tại Raymond James Investment Management, nhận định.
Ông cho rằng điều này cho thấy "giao dịch AI" vẫn còn sức bền, khi các hyperscalers có thể tiếp tục tăng tốc mà không có dấu hiệu chững lại nào phản ánh trong kết quả kinh doanh Nvidia.
Trong khi cổ phiếu Nvidia vượt xa mức tăng ~10% của thị trường chung (S&P 500), thì nhiều mã AI khác bắt đầu hụt hơi. CEO OpenAI Sam Altman thậm chí còn cảnh báo nhà đầu tư có thể đang “quá phấn khích” với AI. Nhưng hôm thứ Tư, Huang tỏ ra không hề lo lắng:
“Càng mua, bạn càng lớn mạnh,” Huang nói, nhấn mạnh công nghệ Nvidia giúp khách hàng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ với năng lượng ít hơn. “Tin nóng là: tất cả đều cháy hàng.”
Ví dụ: trong quý vừa qua, một khách hàng ngoài Trung Quốc đã mua tới 650 triệu USD chip H20 (phiên bản bị hạn chế tính năng, dành riêng cho thị trường Trung Quốc).
Dự báo lạc quan của Huang còn dựa trên con số 600 tỷ USD chi tiêu vốn cho trung tâm dữ liệu trong năm nay từ các “ông lớn” như Microsoft và Amazon. Với một trung tâm dữ liệu trị giá 60 tỷ USD, Nvidia có thể thu về khoảng 35 tỷ USD.
Những nhận định này trái ngược với dự báo doanh thu quý III khá khiêm tốn, khoảng 54 tỷ USD (nhỉnh hơn một chút so với mức 53,14 tỷ USD do LSEG tổng hợp).
Tuy vậy, Nvidia và Huang không thấy lý do nào để lợi nhuận chip AI chậm lại, khi lợi nhuận ròng quý II của hãng đã vượt cả lợi nhuận quý III tài chính của Apple.
Các dòng chip cao cấp Blackwell đã được đặt kín tới năm 2026 từ khách hàng lớn, trong khi thế hệ Hopper trước đó cũng đang bán rất chạy.
“Khi bạn có một thứ mới, phát triển nhanh như thế này, cộng thêm hàng loạt kế hoạch chi tiêu khổng lồ từ hyperscalers, đó chính là bằng chứng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên AI” - Thomas Martin, nhà quản lý danh mục của Globalt Investments, kết luận.
