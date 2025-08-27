Mức thuế cao nhất thế giới của ông Trump có hiệu lực, Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi tự lực cánh sinh

Thuế trừng phạt khiến Ấn Độ - một trong những đối tác mạnh nhất của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - trở thành một trong những quốc gia chịu mức thuế quan cao nhất thế giới. Điều này có thể giáng một đòn mạnh vào xuất khẩu và tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, bởi cho đến gần đây, Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ.

Việc giảm thuế quan đã khiến chính phủ Ấn Độ phải vào cuộc. Đầu tháng này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hứa sẽ cắt giảm thuế để giảm thiểu tác động kinh tế. Ông cũng kêu gọi tự chủ trong nước.

Ông cho biết món quà Diwali dưới hình thức "khoản thuế khổng lồ" đang đến tay người dân thường và hàng triệu doanh nghiệp nhỏ sẽ thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

Phát biểu trước đám đông khán giả trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập 15/8, ông Modi cũng kêu gọi các chủ cửa hàng nhỏ và doanh nghiệp treo biển "Swadeshi" hoặc "Sản xuất tại Ấn Độ" bên ngoài cửa hàng của họ.

"Chúng ta nên tự lực cánh sinh - không phải vì tuyệt vọng, mà vì lòng tự hào" - ông nói. "Sự ích kỷ về kinh tế đang gia tăng trên toàn cầu và chúng ta không được ngồi đó than vãn về những khó khăn của mình, chúng ta phải vượt lên và không để người khác kìm kẹp chúng ta".

Kể từ đó, ông đã nhắc lại những bình luận này trong ít nhất hai bài phát biểu công khai khác trong tuần này.

Đối với nhiều người theo dõi, điều này rõ ràng nhằm mục đích chống lại mức thuế quan áp đảo 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Ấn Độ, một mức thuế sẽ làm gián đoạn sinh kế của hàng triệu người trên khắp các ngành công nghiệp xuất khẩu của đất nước này, cung cấp mọi thứ từ quần áo đến kim cương và tôm cho người tiêu dùng Mỹ.

Giữa cú sốc này, thông điệp của ông Modi gửi tới người dân nước mình vẫn rất rõ ràng - sản xuất tại Ấn Độ và chi tiêu tại Ấn Độ.

Phương án trước đây tỏ ra ngày càng khó khăn hơn khi tỷ trọng sản xuất trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ vẫn trì trệ ở mức 15%, mặc dù chính phủ của ông đã triển khai các khoản trợ cấp và khuyến khích sản xuất trong nhiều năm.

Nhưng các chuyên gia cho biết việc thúc đẩy cải cách thuế đã tồn tại từ lâu nhằm đưa thêm tiền vào tay người dân ngay lập tức có thể giúp chính phủ giảm bớt tác động.

Và như vậy, sau khi công bố khoản miễn thuế thu nhập 12 tỷ USD trong ngân sách đầu năm nay, ông Modi hiện đang hướng tới việc cải tổ cơ cấu thuế gián tiếp của Ấn Độ - giảm và đơn giản hóa thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

Theo ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, "kích thích tài khóa" hay cắt giảm thuế của Modi sẽ giúp đảm bảo sự phục hồi tiêu dùng. Nó sẽ thúc đẩy GDP tăng và kéo lạm phát xuống.

Morgan Stanley cho biết: "Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang diễn ra và những diễn biến bất lợi liên quan đến thuế quan toàn cầu có thể làm suy yếu nhu cầu bên ngoài".

Việc ông Modi giảm thuế cũng có thể làm tăng khả năng ngân hàng trung ương Ấn Độ tiếp tục giảm lãi suất, vốn đã cắt giảm lãi suất 1% trong vài tháng qua - điều này có thể thúc đẩy hoạt động cho vay nhiều hơn, theo các nhà phân tích.

Các biện pháp này, cùng với việc tăng lương cho gần 8 triệu nhân viên chính phủ và 6,8 triệu người về hưu có hiệu lực vào đầu năm sau, sẽ giúp nền kinh tế Ấn Độ duy trì đà tăng trưởng.

Thị trường chứng khoán Ấn Độ đã hoan nghênh những thông báo này. Hồi đầu tháng này, Ấn Độ cũng đã nhận được một đợt nâng hạng tín nhiệm quốc gia hiếm hoi từ S&P Global, sau 18 năm gián đoạn. Xếp hạng tín nhiệm quốc gia đo lường mức độ rủi ro khi cho chính phủ vay hoặc đầu tư vào một quốc gia.

Điều này có ý nghĩa quan trọng vì nó có thể làm giảm chi phí vay của chính phủ và cải thiện dòng vốn đầu tư nước ngoài vào nước này.

Nhưng ngay cả khi Modi vội vã thực hiện các cải cách bị trì hoãn từ lâu, triển vọng tăng trưởng của Ấn Độ đã chậm lại đáng kể so với mức 8% của vài năm trước và cuộc khủng hoảng bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Cuộc khẩu chiến giữa Delhi và Washington, đặc biệt là về việc Washington mua năng lượng từ Nga, ngày càng leo thang và các cuộc đàm phán thương mại dự kiến ​​bắt đầu vào đầu tuần này đã bị hủy bỏ.

Trong khi đó, ở mức 50%, mức thuế quan đối với Ấn Độ tương tự như lệnh trừng phạt thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới, các chuyên gia cho biết - một kịch bản không thể tưởng tượng được ngay cả chỉ vài tháng trước.



