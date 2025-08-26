Trump tuyên bố bãi nhiệm thống đốc FED Lisa Cook, gây tranh cãi chưa từng có

Thống đốc FED Lisa Cook, người mà ông Trump tuyên bố bãi nhiệm. Ảnh: GI.

Động thái của ông Trump được coi là bước leo thang trong căng thẳng với ngân hàng trung ương, đặc biệt với Chủ tịch Jerome Powell.

Đáp lại, bà Cook tuyên bố: “Ông Trump tuyên bố sa thải tôi ‘vì lý do chính đáng’ trong khi thực tế không hề có lý do hợp pháp nào, và ông ta cũng không có quyền làm vậy. Tôi sẽ không từ chức và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kinh tế Mỹ”. Luật sư của bà nhấn mạnh sẽ ngăn chặn “hành động bất hợp pháp” này.

Lisa Cook được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm năm 2022, là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên trong Hội đồng Thống đốc Fed và tham gia Ủy ban Chính sách Tiền tệ quyết định lãi suất. Ở cuộc họp tháng 7, bà cùng ông Powell và đa số thành viên đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.

Thông báo của ông Trump được đăng trên Truth Social kèm thư cáo buộc Cook ký hai giấy tờ thế chấp mâu thuẫn ở Michigan và Georgia. Trước đó, cáo buộc này do Bill Pulte - một đồng minh của ông Trump, gửi công khai tới Bộ Tư pháp. Cook khẳng định bà chỉ biết sự việc qua truyền thông và liên quan đến khoản vay 4 năm trước khi gia nhập Fed.

Quyết định gây tác động ngay tới thị trường: Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, USD yếu đi do nhà đầu tư dự đoán người thay Cook sẽ ủng hộ cắt giảm lãi suất.

Giới chuyên gia cảnh báo động thái này có thể dẫn đến đối đầu pháp lý giữa Nhà Trắng và Fed - cơ quan độc lập từ năm 1951. Một số lo ngại ông Trump muốn tái định hình Fed theo hướng chịu ảnh hưởng Nhà Trắng. “Powell hiện vẫn đang chống đỡ, nhưng người kế nhiệm Cook có thể sẽ chỉ làm theo ý Nhà Trắng. Tín hiệu không mấy tích cực” - Shoki Omori, chiến lược gia trưởng tại Mizuho, nhận định.