Công ty của Elon Musk kiện Apple và OpenAI

Hai công ty của Elon Musk cáo buộc Apple và OpenAI liên minh bất hợp pháp. Ảnh: GI.

Vụ kiện, do X và xAI nộp tại Mỹ, nhắm vào quyết định của Apple tích hợp chatbot của OpenAI vào hệ điều hành trên điện thoại thông minh của mình, một thỏa thuận độc quyền mà phía nguyên đơn cho rằng đã vi phạm luật cạnh tranh.

Đơn kiện hiện thực hóa lời đe dọa mà Musk đưa ra với hai gã khổng lồ công nghệ này hồi đầu tháng, khi ông cáo buộc Apple thiên vị OpenAI trong bảng xếp hạng ứng dụng trên App Store.

Apple chưa ngay lập tức đưa ra bình luận, trong khi OpenAI cho rằng vụ kiện là “phù hợp với mô hình quấy rối liên tục của ông Musk”.

Musk và Sam Altman của OpenAI từng cùng nhau sáng lập OpenAI vào năm 2015.

Nhưng sau đó hai người trở thành đối thủ cay đắng, với việc Musk cáo buộc Altman đã đưa OpenAI đi quá xa khỏi mục tiêu sáng lập là phục vụ lợi ích công cộng.

Mâu thuẫn càng leo thang khi Musk ra mắt các công ty AI riêng, bao gồm xAI và Grok, một chatbot thay thế.

Trong đơn kiện, nộp tại tòa liên bang ở Texas, các công ty của Musk cho rằng “không có lý do kinh doanh hợp lệ nào để thỏa thuận giữa Apple và OpenAI mang tính độc quyền” - lập luận rằng thỏa thuận năm 2024 này đã khiến việc cạnh tranh trở nên khó khăn hơn và trao cho OpenAI quyền truy cập vào các lệnh nhắc và hoạt động của hàng triệu khách hàng Apple.

Đơn kiện cho biết thỏa thuận này cũng mang lại lợi thế cho ứng dụng ChatGPT trong App Store, “tăng lượt tải về so với các chatbot AI tạo sinh khác”.

“Thỏa thuận giữa Apple và OpenAI đã ngăn chặn cạnh tranh trong lĩnh vực chatbot AI tạo sinh, tước đi quy mô của các đối thủ, đồng thời làm giảm chất lượng và đổi mới sáng tạo” - hai công ty nêu trong đơn kiện. “Tất cả những tác động này lần lượt giúp OpenAI và Apple duy trì thế độc quyền của mình”.

Theo đơn kiện, OpenAI kiểm soát khoảng 80% thị phần chatbot AI tạo sinh tại Mỹ, trong khi Apple nắm khoảng 65% thị phần điện thoại thông minh.

Các mối liên kết của Apple với những gã khổng lồ công nghệ khác cùng chính sách App Store từ lâu đã là đối tượng của nhiều vụ kiện, bao gồm cả một vụ chống độc quyền nổi tiếng nhằm vào Google.

Apple trước đó đã bảo vệ chính sách App Store của mình, nói rằng chúng “công bằng và không thiên vị”. Nhiều đối thủ của ChatGPT như DeepSeek và Perplexity từng đứng đầu bảng xếp hạng App Store tại nhiều thời điểm kể từ năm 2024.

Công ty này gần đây cũng được cho là đang đàm phán với Google về việc sử dụng chatbot Gemini để hỗ trợ trợ lý giọng nói Siri.