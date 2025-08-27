Ông Trump giáng đòn thuế nặng vào hàng xuất khẩu Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam hưởng lợi
Phương Đăng (theo The Time of India)
27/08/2025 4:36 PM (GMT+7)
Động thái áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ của chính quyền Donald Trump, có hiệu lực từ ngày 27/8, đang tạo ra thách thức xuất khẩu lớn cho nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, nhưng giúp Việt Nam, Trung Quốc được hưởng lợi, theo The Time of India.
Chính phủ Mỹ đã công bố dự thảo thông báo, chi tiết hóa chiến lược áp thêm 25% thuế bổ sung với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, sau tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump.
Theo dự thảo do Bộ An ninh Nội địa Mỹ phát hành ngày 25/8, mức thuế cao này sẽ áp dụng với các mặt hàng của Ấn Độ “nhập vào để tiêu thụ, hoặc rút khỏi kho để tiêu thụ từ sau 0h01 sáng (giờ EDT) ngày 27/8/2025”.
66% xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ bị ảnh hưởng, Trung Quốc, Việt Nam hưởng lợi dài hạn
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu (GTRI), thuế mới sẽ tác động tới 60,2 tỷ USD hàng xuất khẩu của Ấn Độ, bao gồm dệt may, đá quý & trang sức, tôm, thảm và đồ nội thất.
GTRI cho biết, biện pháp này ảnh hưởng đến khoảng 66% tổng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ (tương đương 86,5 tỷ USD), gây sức ép lớn lên tăng trưởng kinh tế, việc làm và năng lực cạnh tranh công nghiệp.
Các nhà cung cấp thay thế, đặc biệt là Trung Quốc, Việt Nam và Mexico, được dự đoán sẽ giành thêm thị phần trong các lĩnh vực mà hàng Ấn Độ chịu thuế cao.
Theo GTRI, các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Nepal, Guatemala và Kenya có cơ hội gia tăng xuất khẩu sang Mỹ, thậm chí duy trì lợi thế thị trường lâu dài ngay cả khi Mỹ điều chỉnh thuế sau này.
Nguy cơ mất hàng triệu việc làm
Các ngành sử dụng nhiều lao động tại Ấn Độ có thể chứng kiến sản lượng xuất khẩu giảm tới 70%.
Dự báo, xuất khẩu Ấn Độ sang Mỹ sẽ giảm từ 86,5 tỷ USD trong năm tài chính 2025 xuống còn 49,6 tỷ USD trong năm 2026.
30% xuất khẩu (27,6 tỷ USD) vẫn được miễn thuế. 4% (3,4 tỷ USD) thuộc linh kiện ô tô sẽ chịu mức thuế 25%. 66% (60,2 tỷ USD) gồm dệt may, đá quý, tôm, thảm và nội thất sẽ bị đánh thuế 50%.
Khoản thuế cao này được dự báo khiến kim ngạch các ngành trên giảm tới 70%, chỉ còn 18,6 tỷ USD. Tổng thể, xuất khẩu sang Mỹ có thể giảm 43%, kéo theo nguy cơ thất nghiệp diện rộng tại các khu vực phụ thuộc vào xuất khẩu.
GDP danh nghĩa của Ấn Độ đạt 4.270 tỷ USD trong năm tài chính 2025, với kịch bản tăng trưởng bình thường khoảng 6,5% năm 2026. Tuy nhiên, việc mất đi 36,9 tỷ USD xuất khẩu sang Mỹ sẽ khiến tăng trưởng GDP thực tế chỉ còn 5,6%, tức giảm 0,9 điểm phần trăm – kịch bản được GTRI đánh giá là “cú sốc chiến lược”.
